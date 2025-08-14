Visszatértek a Kincsvadászok – érkezik az új évad?

A Kincsvadászok rajongói újra láthatták kedvenceiket, ezúttal nem az aukciós termekben, hanem a TV2 sajtótájékoztatóján. A bácsalmási Molnár Viktor és a műsor házigazdája, Till Attila is megosztott kulisszák mögötti pillanatokat az Instagramon, amiből kiderült: a csapat a kamerákon kívül is igazi baráti társaságként működik.

Forrás: TV2

Öröm, nevetés és közös fotók

A TV2 sajtóeseményén szinte a teljes Kincsvadászok gárda jelen volt, és a képek, valamint a videók tanúsága szerint remek hangulat uralkodott. Molnár Viktor, a műsor bácsalmási tagja, egy vidám csoportfotót posztolt, míg Till Attila egy rövid videóval köszöntötte a rajongókat az Instagramon.

Jön A Kincsvadászok új évada?

Tilla sejtelmes üzenete felcsigázta a rajongókat:

„Tegnap partizott a fél Kincsvadászok is! Hiányzik nektek a műsor? Új részekre gondolok! Jövünk még!!!!”

Ez arra enged következtetni, hogy hamarosan érkezik a Kincsvadászok új évada – talán újabb izgalmas műtárgyakkal, és ki tudja, lehet, hogy ismét lesz Bács-Kiskun megyei kötődésű kincs is, ahogyan arról korábban már többször is beszámoltunk.