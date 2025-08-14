augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
TV2

3 órája

Visszatértek a Kincsvadászok – érkezik az új évad?

Címkék#Kincsvadászok#Molnár Viktor#Till Attila#TV2

A TV2 népszerű műkereskedelmi műsorának szereplői nemcsak a képernyőn alkotnak remek csapatot. A Kincsvadászok stábja a legutóbbi sajtóeseményen is bebizonyították, milyen jó barátságban vannak.

Orosz Fanni Flóra

A Kincsvadászok rajongói újra láthatták kedvenceiket, ezúttal nem az aukciós termekben, hanem a TV2 sajtótájékoztatóján. A bácsalmási Molnár Viktor és a műsor házigazdája, Till Attila is megosztott kulisszák mögötti pillanatokat az Instagramon, amiből kiderült: a csapat a kamerákon kívül is igazi baráti társaságként működik.

Visszatértek a Kincsvadászok
A Kincsvadászok rajongói újra láthatták kedvenceiket egy sajtótájékoztatón
Forrás: TV2

Öröm, nevetés és közös fotók

A TV2 sajtóeseményén szinte a teljes Kincsvadászok gárda jelen volt, és a képek, valamint a videók tanúsága szerint remek hangulat uralkodott. Molnár Viktor, a műsor bácsalmási tagja, egy vidám csoportfotót posztolt, míg Till Attila egy rövid videóval köszöntötte a rajongókat az Instagramon.

Jön A Kincsvadászok új évada?

Tilla sejtelmes üzenete felcsigázta a rajongókat:

„Tegnap partizott a fél Kincsvadászok is! Hiányzik nektek a műsor? Új részekre gondolok! Jövünk még!!!!”

Ez arra enged következtetni, hogy hamarosan érkezik a Kincsvadászok új évada – talán újabb izgalmas műtárgyakkal, és ki tudja, lehet, hogy ismét lesz Bács-Kiskun megyei kötődésű kincs is, ahogyan arról korábban már többször is beszámoltunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu