„A halas busszal megindul a Csipet-csapat!” – így készülnek a Kincsvadászok a Hal a tortán forgatására

A rajongók izgatottan várják, milyen menüvel készül Nagyházi Lőrinc az Alsóbogáti családi birtokon a SuperTV2 Hal a tortán műsorának hétfői adásában, ahol a baráti csapat együtt vacsorázik majd. Vajon tud főzni a Kincsvadászok kereskedője, vagy inkább a jó hangulat és a viccek lesznek a terítéken?

A Kincsvadászok a konyhában is megmutatják tehetségüket

Fotó: Kincsvadászok

Kincsvadászok akcióban

Katona Szandra szellemes posztjában úgy fogalmazott: „A halas busszal megindul a Csipet-csapat!” – ezzel jelezve, hogy a forgatás már kezdetét vette. A nézők minden este bepillanthatnak a szereplők konyhai kalandjaiba, és azt is láthatják, hogy a barátság és humor miként fűszerezi a vacsorákat.

Lőrinc a házigazda

Az első estén Lőrinc vendégeli meg a többieket az Alsóbogáti családi birtokon. A nagy kérdés, ami a rajongókat is foglalkoztatja: vajon mennyire mozog otthonosan a tűzhely mellett? Egy biztos: ha a menü nem is lesz tökéletes, a hangulat garantáltan fergeteges lesz.

Mi kerül az asztalra?

A poszt óta mindenki találgatja, milyen ételekkel készülhet a házigazda. Lesz hagyományos magyar fogás, netán valami egzotikus meglepetés? Egy dologban biztosak lehetünk: éhesen senki sem marad, és a nézők is jóízűen nevethetnek majd a képernyő előtt.