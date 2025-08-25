augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
SuperTV2

1 órája

„A halas busszal megindul a Csipet-csapat!” – így készülnek a Kincsvadászok a Hal a tortán forgatására

Címkék#Kincsvadászok#Hal a torta#műsor

Dr. Katona Szandra, a műsor egyik kereskedője már előre megosztotta a kulisszatitkokat a Facebookon. A Kincsvadászok sztárjai most a Hal a tortánban mutatják meg, mire képesek a konyhában.

Orosz Fanni Flóra

A rajongók izgatottan várják, milyen menüvel készül Nagyházi Lőrinc az Alsóbogáti családi birtokon a SuperTV2 Hal a tortán műsorának hétfői adásában, ahol a baráti csapat együtt vacsorázik majd. Vajon tud főzni a Kincsvadászok kereskedője, vagy inkább a jó hangulat és a viccek lesznek a terítéken?

a Kincsvadászok a hal a tortán műsorában is szerepelnek majd
A Kincsvadászok a konyhában is megmutatják tehetségüket
Fotó: Kincsvadászok

Kincsvadászok akcióban

Katona Szandra szellemes posztjában úgy fogalmazott: „A halas busszal megindul a Csipet-csapat!” – ezzel jelezve, hogy a forgatás már kezdetét vette. A nézők minden este bepillanthatnak a szereplők konyhai kalandjaiba, és azt is láthatják, hogy a barátság és humor miként fűszerezi a vacsorákat.

Lőrinc a házigazda

Az első estén Lőrinc vendégeli meg a többieket az Alsóbogáti családi birtokon. A nagy kérdés, ami a rajongókat is foglalkoztatja: vajon mennyire mozog otthonosan a tűzhely mellett? Egy biztos: ha a menü nem is lesz tökéletes, a hangulat garantáltan fergeteges lesz.

Mi kerül az asztalra?

A poszt óta mindenki találgatja, milyen ételekkel készülhet a házigazda. Lesz hagyományos magyar fogás, netán valami egzotikus meglepetés? Egy dologban biztosak lehetünk: éhesen senki sem marad, és a nézők is jóízűen nevethetnek majd a képernyő előtt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu