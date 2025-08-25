1 órája
„A halas busszal megindul a Csipet-csapat!” – így készülnek a Kincsvadászok a Hal a tortán forgatására
Dr. Katona Szandra, a műsor egyik kereskedője már előre megosztotta a kulisszatitkokat a Facebookon. A Kincsvadászok sztárjai most a Hal a tortánban mutatják meg, mire képesek a konyhában.
A rajongók izgatottan várják, milyen menüvel készül Nagyházi Lőrinc az Alsóbogáti családi birtokon a SuperTV2 Hal a tortán műsorának hétfői adásában, ahol a baráti csapat együtt vacsorázik majd. Vajon tud főzni a Kincsvadászok kereskedője, vagy inkább a jó hangulat és a viccek lesznek a terítéken?
Kincsvadászok akcióban
Katona Szandra szellemes posztjában úgy fogalmazott: „A halas busszal megindul a Csipet-csapat!” – ezzel jelezve, hogy a forgatás már kezdetét vette. A nézők minden este bepillanthatnak a szereplők konyhai kalandjaiba, és azt is láthatják, hogy a barátság és humor miként fűszerezi a vacsorákat.
Lőrinc a házigazda
Az első estén Lőrinc vendégeli meg a többieket az Alsóbogáti családi birtokon. A nagy kérdés, ami a rajongókat is foglalkoztatja: vajon mennyire mozog otthonosan a tűzhely mellett? Egy biztos: ha a menü nem is lesz tökéletes, a hangulat garantáltan fergeteges lesz.
Mi kerül az asztalra?
A poszt óta mindenki találgatja, milyen ételekkel készülhet a házigazda. Lesz hagyományos magyar fogás, netán valami egzotikus meglepetés? Egy dologban biztosak lehetünk: éhesen senki sem marad, és a nézők is jóízűen nevethetnek majd a képernyő előtt.