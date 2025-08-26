Fosóka, slambuc és „Sz*r a tortán” – így indítottak a Kincsvadászok a konyhában!

A Hal a tortán eheti vendéglátói a Kincsvadászok közkedvelt szereplői. A hétfő esti epizódban Nagyházi Lőrinc volt a házigazda, aki családja kúriájába invitálta vendégeit. A gasztronómiai élmény helyett azonban kezdetben inkább egy hosszúra nyúlt kulturális tárlatvezetésben volt részük, ami nem mindenkinek nyerte el a tetszését.

Kincsvadászok a Hal a tortánban

Forrás: SuperTV2

Kávé helyett tárlatvezetés

A bácsalmási Molnár Viktor és Till Attila már az út során egy kávéról ábrándoztak, de megérkezve még vizet sem kaptak, helyette a kúria történetébe merülhettek el. A vendégek arcára kiült a türelmetlenség, mire végre az asztalhoz ülhettek.

Fosóka és „szépérzékmentes” tálalás

A vacsora egy fosóka pálinkával indult, majd kaszinó tojás, slambuc és bögrés süti került az asztalra. Bár az ízek rendben voltak, a tálalás finoman szólva sem hozta lázba a társaságot. A női kéz hiánya tagadhatatlan volt.

„Ez nem Hal a tortán, hanem Sz*r a tortán”

A hiányzó csapattag, Fejes Tamás telefonon kapcsolódott be, és amikor meglátta a tányérokat, frappánsan megjegyezte: „Ez nem Hal a tortán, hanem Sz*r a tortán.” A jókedv és a nevetés ettől kezdve garantált volt, még ha az ételek nem is passzoltak egymáshoz.

Kincsvadászok vacsorája

Kedden este a csapat egyetlen női tagja, Katona Szandra bizonyíthat a konyhában. Hogy nála jobban passzolnak-e majd az ízek és szebb lesz-e a tálalás, az 19 órától kiderül a SuperTV2 képernyőjén.