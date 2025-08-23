augusztus 23., szombat

Minden eddiginél nagyobb kihívás elé állítja a Kincsvadászokat a TV2

Címkék#főzés#hal a tortán#Kincsvadászok#celebfigyelő

Hétfőtől új oldaláról ismerhetjük meg a SuperTV2 népszerű műsorának szereplőit. A Kincsvadászok csapata most nem kincseket kutat, hanem a konyhában bizonyít a Hal a tortán című főzőshow-ban.

Orosz Fanni Flóra

A nézők már megszokhatták, hogy a Kincsvadászok stábja mindig jókedvvel, humorral és persze szakértelemmel szórakoztatja a képernyőn. Most azonban kiderül, vajon a fakanál forgatásában is olyan tehetségesek-e, mint a műkincsek világában?

Kincsvadászok a Hal a tortán című főzőműsorban
A Kincsvadászok csapata most nem kincseket kutat, hanem a konyhában bizonyít majd
Fotó: Kincsvadászok

Humorral fűszerezett főzés

A Hal a tortán legújabb hetében garantált lesz a nevetés, hiszen a Kincsvadászok szereplői híresek barátságukról és viccelődéseikről. A közönség ezúttal nemcsak a gyűjtőszenvedélyüket láthatja, hanem azt is, hogyan boldogulnak a konyhában, amikor tétje van a menüsornak.

Kincsvadászok fakanállal

A Kincsvadászok eddig arról voltak ismertek, hogy valódi és rejtett értékeket találnak meg. Most azonban nem festmények és antik tárgyak kerülnek elő, hanem ízek, fűszerek és egy kis konyhai kreativitás. A rajongók kíváncsiak lehetnek, vajon ki készíti majd a legfinomabb fogásokat, és kinek lesz szüksége inkább a humorára, mint a szakácstudományára.

A hét, amikor minden kiderül

Augusztus 25-től, hétfőtől minden este újabb izgalmas rész vár a nézőkre. A Hal a tortán epizódjai során bepillantást nyerhetünk a szereplők otthonába, megismerhetjük, ahogyan vendégül látják egymást, és persze azt is, ki nyeri el a hét legjobb házigazdája címet.

 

 

