Boldogság

59 perce

Kibújhatott a betegség árnyékából a leukémiás kisfiú, Jákob Zoli valóra váltotta az álmát – videó

Címkék#Jákob Zoli#álom#kisfiú#Ferrari

Egy édesanya kért segítséget, akinek kisfia súlyos betegséggel küzd. Jákob Zoli ismét bebizonyította, hogy nemcsak a vagyonáról, hanem a hatalmas szívéről is híres.

Orosz Fanni Flóra

A milliárdost nemcsak ikonikus tűzpiros Ferrarijáról ismerik az emberek, hanem arról is, hogy számtalan alkalommal állt már beteg gyerekek és hátrányos helyzetű családok mellé. Ezúttal egy leukémiás kisfiú álma teljesülhetett, köszönhetően Jákob Zolinak.

Jákob Zoli és a tűzpiros Ferrari
Jákob Zoli ismét önzetlen volt
Forrás: Vaol.hu / Illusztráció

Egy bátor kisfiú története

A hartai származású Jákob Zoli Instagram-oldalára töltött fel videót, amiben a kisfiú őszintén mesélt arról, milyen megpróbáltatásokon ment keresztül. Egyszerre 13 fogát kellett kihúzni, begombásodott a tüdeje, csontritkulással küzd, kétszer is kihullott a haja, de mindig visszanőtt. Rengeteg kemoterápián van túl, mégis tele van álmokkal: buszsofőr, kamionsofőr vagy masiniszta szeretne lenni, ha felnő.

Jákob Zoli ismét segített

Az üzletember nem először bizonyította, hogy a vagyon jó dolgokra is használható. Most is meghatódva fogadta a kisfiú üzenetét, és teljesítette a legnagyobb álmát: beülhetett a legendás tűzpiros Ferrarijába.

Nem először áll a jó ügy mellé

Jákob Zoli Instagram-oldalán rendszeresen oszt meg videókat arról, hogyan segít beteg gyerekeknek, iskoláknak vagy rászoruló családoknak. Egy szekszárdi látogatása során is megható gesztust tett egy daganatos betegséggel küzdő kisfiú irányába. Korábban egy bátaszéki családnak szemüvegek vásárlásában segített.

 

