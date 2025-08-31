Átverés
1 órája
Senki se dőljön be! Jákob Zoli nevében ígérnek nyereményt a csalók
Továbbra sem adják fel a csalók. Ismét visszaélnek Jákob Zoli nevével.
Ismét átverés terjed a neten. Valaki Jákob Zoli nevében, egy hamis profillal próbálja becsapni az embereket. Egy szolnoki Facebook-csoportban is feltűnt a trükkös poszt, de szerencsére eddig kevesen dőltek be neki.
A csalók már nem először próbálkoznak a hartai származású milliárdos üzletember nevével visszaélni. Korábban 2024 júniusában és idén januárban is álnyereményjátékokkal próbálták kicsalni az emberek adatait. Arról, hogy most milyen módszerrel próbálkoznak, a Szoljon.hu oldalon részletesebben olvashatnak.
Ezt ne hagyja ki!Átverés
2025.01.04. 11:35
Bárki lehet áldozat! Így csalnak ki hatalmas összegeket Jákob Zoli nevével
