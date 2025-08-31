augusztus 31., vasárnap

Átverés

52 perce

Senki se dőljön be! Jákob Zoli nevében ígérnek nyereményt a csalók

Továbbra sem adják fel a csalók. Ismét visszaélnek Jákob Zoli nevével.

Ismét átverés terjed a neten. Valaki Jákob Zoli nevében, egy hamis profillal próbálja becsapni az embereket. Egy szolnoki Facebook-csoportban is feltűnt a trükkös poszt, de szerencsére eddig kevesen dőltek be neki.

Jákob Zoli harta származású milliárdos üzletmeber
Jákob Zoli nevével élnek vissza a csalók
Fotó: TV2

A csalók már nem először próbálkoznak a hartai származású milliárdos üzletember nevével visszaélni. Korábban 2024 júniusában és idén januárban is álnyereményjátékokkal próbálták kicsalni az emberek adatait. Arról, hogy most milyen módszerrel próbálkoznak, a Szoljon.hu oldalon részletesebben olvashatnak.

 

 

