Senki se dőljön be! Jákob Zoli nevében ígérnek nyereményt a csalók

Ismét átverés terjed a neten. Valaki Jákob Zoli nevében, egy hamis profillal próbálja becsapni az embereket. Egy szolnoki Facebook-csoportban is feltűnt a trükkös poszt, de szerencsére eddig kevesen dőltek be neki.

Jákob Zoli nevével élnek vissza a csalók

Fotó: TV2

A csalók már nem először próbálkoznak a hartai származású milliárdos üzletember nevével visszaélni. Korábban 2024 júniusában és idén januárban is álnyereményjátékokkal próbálták kicsalni az emberek adatait. Arról, hogy most milyen módszerrel próbálkoznak, a Szoljon.hu oldalon részletesebben olvashatnak.