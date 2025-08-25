augusztus 25., hétfő

Így bulizza végig a nyár utolsó napjait Jákob Zoli Barcelonában

Augusztus 20-a után Magyarországon hirtelen véget ért a nyár, a hidegfront meghozta a hosszúnadrágos időt. Jákob Zoli azonban nem hagyta, hogy az őszi idő elrontsa a kedvét: Spanyolországba utazott, és Barcelonából jelentkezett be Instagram-oldalán.

Orosz Fanni Flóra

Itthon az emberek már a pulóvert keresik a szekrényben, míg Jákob Zoli a katalán napsütést élvezi. A hartai származású milliárdos celeb nemrég Barcelonába utazott, hogy a nyár utolsó napjait a tengerparton és a pezsgő város forgatagában töltse.

Jákob Zoli a ferráriban ül
Jákob Zoli Barcelonában nyaral
Fotó: Jákob Zoltán/Instagram

Jákob Zoli a Sagrada Família árnyékában

Az üzletember követőinek is bepillantást engedett a spanyol élményekbe. Legutóbbi posztjában a híres Sagrada Família előtt fotózkodott, ahol elárulta, miért választotta úti céljául Barcelonát:

Van itt minden: kultúra (mögöttem a Sagrada Família), tengerpart, vendégszeretet, és isteni tapas meg paella. Ezért választottam Barcelonát augusztus végi úti célomnak.

 – írta.

Gasztronómiai kalandozások

A beszámolóból kiderül, hogy Jákob Zoli nemcsak a látványosságokat élvezi, hanem a spanyol konyha ízeit is. A tapas bárok és a paellák világa teljesen elvarázsolta, miközben a mediterrán hangulat is segít neki feltöltődni.

Összekötötte a pihenést és a kultúrát

Míg Magyarországon a nyárnak hamarosan búcsút intünk, addig Jákob Zoli igyekszik még kiélvezni minden napsugarat. Utazása nemcsak kikapcsolódás, hanem inspiráció is számára, hiszen saját bevallása szerint a spanyol vendégszeretet és életérzés mindig új lendületet ad neki.

 

