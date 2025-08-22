Hamarosan beteljesül Herczeg-Kis Bálint nagy álma

Mint arról korábban beszámoltunk, Herczeg-Kis Bálinték korábban lakóautóval járták be Európát. A nagy kaland óta, azonban újabb tervét szeretné megvalósítani.

Herczeg-Kis Bálint beszámolt, hogyan állnak a házépítéssel

Fotó: Herczeg-Kis Bálint Facebook-oldala

Herczeg-Kis Bálint álomotthont épít

Néhány hónappal ezelőtt arról számolt be közösségi oldalán, hogy megvette élete első telkét a Mátrában. Azóta szépen halad a építkezés. Már kész az alap és épülnek a ház falai is.

– Télen megvettem életem első telkét, ezt követte rengeteg tervezés, hogy mit, hogyan kellene majd csinálni és végre kezdődik úgy igazából az építkezés a Mátrában! Izgalmas időszak vár ránk! – írja Herczeg-Kis Bálint a bejegyzésében, ahol egy fotót is megosztott az otthonukról.