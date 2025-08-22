augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó hírt közölt

23 perce

Hamarosan beteljesül Herczeg-Kis Bálint nagy álma

Címkék#mátra#ház#Herczeg-Kis Bálint#építkezés

A kecskeméti Exatlon-bajnoktól már megszokhattuk, hogy mindig beszámol rajongóinak, hogy éppen merre jár és mit csinál. Herczeg-Kis Bálint élete egy újabb mérföldkőhöz érkezett és jó úton halad álmai megvalósításához.

Várkonyi Rozália

Mint arról korábban beszámoltunk, Herczeg-Kis Bálinték korábban lakóautóval járták be Európát. A nagy kaland óta, azonban újabb tervét szeretné megvalósítani. 

Herczeg-Kis Bálint kecskeméti Exatlon-bajnok
Herczeg-Kis Bálint beszámolt, hogyan állnak a házépítéssel
Fotó: Herczeg-Kis Bálint Facebook-oldala

Herczeg-Kis Bálint álomotthont épít

Néhány hónappal ezelőtt arról számolt be közösségi oldalán, hogy megvette élete első telkét a Mátrában. Azóta szépen halad a építkezés. Már kész az alap és épülnek a ház falai is. 

– Télen megvettem életem első telkét, ezt követte rengeteg tervezés, hogy mit, hogyan kellene majd csinálni és végre kezdődik úgy igazából az építkezés a Mátrában! Izgalmas időszak vár ránk! – írja Herczeg-Kis Bálint a bejegyzésében, ahol egy fotót is megosztott az otthonukról. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu