1 órája
Hamarosan beteljesül Herczeg-Kis Bálint nagy álma
A kecskeméti Exatlon-bajnoktól már megszokhattuk, hogy mindig beszámol rajongóinak, hogy éppen merre jár és mit csinál. Herczeg-Kis Bálint élete egy újabb mérföldkőhöz érkezett és jó úton halad álmai megvalósításához.
Mint arról korábban beszámoltunk, Herczeg-Kis Bálinték korábban lakóautóval járták be Európát. A nagy kaland óta, azonban újabb tervét szeretné megvalósítani.
Herczeg-Kis Bálint álomotthont épít
Néhány hónappal ezelőtt arról számolt be közösségi oldalán, hogy megvette élete első telkét a Mátrában. Azóta szépen halad a építkezés. Már kész az alap és épülnek a ház falai is.
– Télen megvettem életem első telkét, ezt követte rengeteg tervezés, hogy mit, hogyan kellene majd csinálni és végre kezdődik úgy igazából az építkezés a Mátrában! Izgalmas időszak vár ránk! – írja Herczeg-Kis Bálint a bejegyzésében, ahol egy fotót is megosztott az otthonukról.