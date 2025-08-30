augusztus 30., szombat

Gaztroműsor

1 órája

Till Attila főztjétől elájultak a műkereskedők, sosem látott fordulat a Hal a tortán adásában

Címkék#főzés#hal a tortán#Kincsvadászok#Till Attila

A SuperTV2 népszerű gasztroműsora ezen a héten a Kincsvadászok szereplőit ültette egy asztalhoz. A Hal a tortán pénteki részében Till Attila főzött, és igazi olasz menüsorral nyűgözte le a társaságot.

Orosz Fanni Flóra

A héten a TV2 közkedvelt műkereskedelmi műsorának, a Kincsvadászok szereplői főztek egymásra a Hal a tortán konyhájában. A csapat tagjai között ott volt a bácsalmási Molnár Viktor is, aki színt vitt a társaságba. A hét zárásaként Till Attila állt a tűzhely mögé, és olyan menüt tálalt, ami azonnal elvarázsolta a műkereskedőket.

Till Attila főzött a Hal a tortán adásában
A Hal a tortán pénteki részében Till Attila főzött, és igazi olasz menüsorral nyűgözte le a társaságot
Forrás: Till Attila Instagram-oldala

Olasz est Till Attilával

Pénteken az ország egyik legnépszerűbb tévés személyisége, Till Attila ragadott fakanalat. Olasz esttel készült, ahol a vendégek először ínycsiklandó olasz bablevest kóstolhattak, majd tenger gyümölcsei spagettit, végül panna cottát tálalt desszertként. A vacsora után nem volt kérdés, hogy maximális, azaz 20 pontot zsebelhetett be.

Holtverseny a Hal a tortánban

Az este végén a műsor háziasszonya, Gáspár Bea jelent meg, hogy eredményt hirdessen. A Hal a tortán történetében először fordult elő, hogy négyes holtverseny született: mindenki megérdemelte volna a trófeát. Egyedül Nagyházi Lőrinc kapott kevesebb pontot, de fosókából, slambucból és nevetésből nála sem volt hiány.

 

 

