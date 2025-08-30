Till Attila főztjétől elájultak a műkereskedők, sosem látott fordulat a Hal a tortán adásában

A héten a TV2 közkedvelt műkereskedelmi műsorának, a Kincsvadászok szereplői főztek egymásra a Hal a tortán konyhájában. A csapat tagjai között ott volt a bácsalmási Molnár Viktor is, aki színt vitt a társaságba. A hét zárásaként Till Attila állt a tűzhely mögé, és olyan menüt tálalt, ami azonnal elvarázsolta a műkereskedőket.

A Hal a tortán pénteki részében Till Attila főzött, és igazi olasz menüsorral nyűgözte le a társaságot

Forrás: Till Attila Instagram-oldala

Olasz est Till Attilával

Pénteken az ország egyik legnépszerűbb tévés személyisége, Till Attila ragadott fakanalat. Olasz esttel készült, ahol a vendégek először ínycsiklandó olasz bablevest kóstolhattak, majd tenger gyümölcsei spagettit, végül panna cottát tálalt desszertként. A vacsora után nem volt kérdés, hogy maximális, azaz 20 pontot zsebelhetett be.

Holtverseny a Hal a tortánban

Az este végén a műsor háziasszonya, Gáspár Bea jelent meg, hogy eredményt hirdessen. A Hal a tortán történetében először fordult elő, hogy négyes holtverseny született: mindenki megérdemelte volna a trófeát. Egyedül Nagyházi Lőrinc kapott kevesebb pontot, de fosókából, slambucból és nevetésből nála sem volt hiány.