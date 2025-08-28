Ottalvós partit rendezett a Hal a tortán sztárja, kajakómába dőlt a Kincsvadászok csapata

A SuperTV2 műsora, a Hal a tortán egész héten a Kincsvadászok csapatát mutatja meg más oldalról, hiszen a tévénézők most nem a licitáló műkereskedőket, hanem a konyhában sürgő-forgó házigazdákat láthatják. Ezúttal Molnár Viktor vállalta a vendéglátó szerepét, aki nem kevés meglepetést tartogatott.

A Hal a tortán adásában Molnár Viktor alkotott lakomát

Fotó: TV2

Hal a tortán Bácsalmás módra

Molnár Viktor a Hal a tortán keretében nem aprózta el a menüt: minden fogásból kettőt készített, így az asztalra került leves, disznótoros, különféle sültek és kétféle desszert is. Segítségére a fia volt, aki aktívan részt vett a konyhai előkészületekben.

A bőséges kínálat láttán a vendégek előre megijedtek, hiszen tudták, hogy mindent végig kell kóstolniuk. Bár éhesen érkeztek, már az első fogások után sejteni lehetett, hogy igazi maratoni vacsora vár rájuk.

Kajakóma a kanapén

A Hal a tortán vendégei hősiesen helytálltak, és mindent megkóstoltak, amit a bácsalmási műkereskedő eléjük tett. A zsűrizés végén Molnár Viktor megkapta a maximális, 20 pontot, ami valószínűleg titkos célja is volt, hiszen máskülönben aligha vállalkozott volna ennyi fogás elkészítésére.

Igaz, az egyik desszert véletlenül a mélyhűtőben maradt, de ez sem csorbította a hatást: a vendégek összességében el voltak ragadtatva. A hatalmas lakoma után mindenkit elnyomott az álom, és a társaság végül Viktor kanapéján kötött ki – igazi „ottalvós parti” lett a vége.

Nevetés és vendégszeretet kéz a kézben

Bár a Hal a tortán eddigi részeiben sem volt hiány viccekből és jókedvből, ez az epizód inkább az ételekre és a vendéglátásra koncentrált. Viktor kicsit talán túlvállalta magát, de a végeredmény magáért beszélt: bőséges menüsor, elégedett vendégek és egy felejthetetlen este a Kincsvadászok csapatával.