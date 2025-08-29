Minden hazugság volt? – Molnár Viktor kiakadt ellenfele taktikájára – videó

A TV2 Kincsvadászok műsorból ismert arcok most teljesen más terepen próbálják bizonyítani rátermettségüket: a Hal a tortán konyhájában. A verseny izgalmas fordulatokat hozott, hiszen kiderült, hogy nem mindenki az, akinek elsőre mutatja magát.

A Hal a tortán új évadában a Kincsvadászok szereplői, köztük Molnár Viktor is főzött

Fotó: Beküldött fotó

Molnár Viktor mindent beleadott

A bácsalmási műkereskedő, Molnár Viktor rengeteg fogással készült, hiszen nemcsak a győzelem, hanem a vendéglátás öröme is hajtotta. A versenytársak szerint igazi szívét-lelkét beleadta az estjébe, és a maximumot hozta ki magából.

Fordulat a Hal a tortánban

A BÁV szakértője, Fertőszögi Péter előre jelezte, hogy bizony nem erőssége a főzés. A valóságban azonban mindenkit ámulatba ejtett: pontos recept- és bevásárlólistával, precíz munkafolyamatokkal készült, és fantasztikus menüt varázsolt az asztalra. Bírsalmalével kezdett, majd marhasülttel folytatta, a végén pedig mennyei pavlovát tálalt.

Hazugság vagy taktika?

Molnár Viktor szerint nem volt tiszta játék, hogy Péter a kezdetekben „rutintalannak” állította be magát, majd tökéletes fogásokat tett le az asztalra, ez szinte már hazugságnak számít. A feszültség azonban nem árnyékolta be a vacsorát, hiszen a vendégek végül maximális ponttal jutalmazták Fertőszögi teljesítményét.