1 órája
Minden hazugság volt? – Molnár Viktor kiakadt ellenfele taktikájára – videó
A tévénézők most ismét láthatják kedvenceiket. A Hal a tortán új évadában a Kincsvadászok műsor szereplői mérik össze főzőtudásukat a SuperTV2 képernyőjén. A bácsalmási Molnár Viktor és Fertőszögi Péter párbaja különösen emlékezetesre sikerült.
A TV2 Kincsvadászok műsorból ismert arcok most teljesen más terepen próbálják bizonyítani rátermettségüket: a Hal a tortán konyhájában. A verseny izgalmas fordulatokat hozott, hiszen kiderült, hogy nem mindenki az, akinek elsőre mutatja magát.
Molnár Viktor mindent beleadott
A bácsalmási műkereskedő, Molnár Viktor rengeteg fogással készült, hiszen nemcsak a győzelem, hanem a vendéglátás öröme is hajtotta. A versenytársak szerint igazi szívét-lelkét beleadta az estjébe, és a maximumot hozta ki magából.
Fordulat a Hal a tortánban
A BÁV szakértője, Fertőszögi Péter előre jelezte, hogy bizony nem erőssége a főzés. A valóságban azonban mindenkit ámulatba ejtett: pontos recept- és bevásárlólistával, precíz munkafolyamatokkal készült, és fantasztikus menüt varázsolt az asztalra. Bírsalmalével kezdett, majd marhasülttel folytatta, a végén pedig mennyei pavlovát tálalt.
Hazugság vagy taktika?
Molnár Viktor szerint nem volt tiszta játék, hogy Péter a kezdetekben „rutintalannak” állította be magát, majd tökéletes fogásokat tett le az asztalra, ez szinte már hazugságnak számít. A feszültség azonban nem árnyékolta be a vacsorát, hiszen a vendégek végül maximális ponttal jutalmazták Fertőszögi teljesítményét.