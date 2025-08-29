augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hal a tortán

1 órája

Minden hazugság volt? – Molnár Viktor kiakadt ellenfele taktikájára – videó

Címkék#Kincsvadászok#Molnár Viktor#Hal a torta#TV2

A tévénézők most ismét láthatják kedvenceiket. A Hal a tortán új évadában a Kincsvadászok műsor szereplői mérik össze főzőtudásukat a SuperTV2 képernyőjén. A bácsalmási Molnár Viktor és Fertőszögi Péter párbaja különösen emlékezetesre sikerült.

Orosz Fanni Flóra

A TV2 Kincsvadászok műsorból ismert arcok most teljesen más terepen próbálják bizonyítani rátermettségüket: a Hal a tortán konyhájában. A verseny izgalmas fordulatokat hozott, hiszen kiderült, hogy nem mindenki az, akinek elsőre mutatja magát.

a hal a tortánban főz Molnár viktor
A Hal a tortán új évadában a Kincsvadászok szereplői, köztük Molnár Viktor is főzött
Fotó: Beküldött fotó

Molnár Viktor mindent beleadott

A bácsalmási műkereskedő, Molnár Viktor rengeteg fogással készült, hiszen nemcsak a győzelem, hanem a vendéglátás öröme is hajtotta. A versenytársak szerint igazi szívét-lelkét beleadta az estjébe, és a maximumot hozta ki magából.

Fordulat a Hal a tortánban

A BÁV szakértője, Fertőszögi Péter előre jelezte, hogy bizony nem erőssége a főzés. A valóságban azonban mindenkit ámulatba ejtett: pontos recept- és bevásárlólistával, precíz munkafolyamatokkal készült, és fantasztikus menüt varázsolt az asztalra. Bírsalmalével kezdett, majd marhasülttel folytatta, a végén pedig mennyei pavlovát tálalt.

Hazugság vagy taktika?

Molnár Viktor szerint nem volt tiszta játék, hogy Péter a kezdetekben „rutintalannak” állította be magát, majd tökéletes fogásokat tett le az asztalra, ez szinte már hazugságnak számít. A feszültség azonban nem árnyékolta be a vacsorát, hiszen a vendégek végül maximális ponttal jutalmazták Fertőszögi teljesítményét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu