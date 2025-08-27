augusztus 27., szerda

Bácsalmásra költözik a Hal a tortán, nagy izgalmakra számíthatnak a nézők

Újabb izgalmas epizód vár a SuperTV2 nézőire, hiszen ma Molnár Viktor, a bácsalmási műkereskedő látja vendégül a sztárokat. A nézők ráadásul már most találgathatják, milyen menüsorral készül a Kincsvadászok ismert szereplője a Hal a tortán szerdai adásában.

Orosz Fanni Flóra

A helyi származású Molnár Viktor nemcsak a műtárgyak világában, hanem a konyhában is otthonosan mozog. Most pedig a Hal a tortánban kell bizonyítania, hogy vendéglátóként is megállja a helyét.

Molnár Viktor vendégeli meg társait, a Hal a tortánban főz,
Molnár Viktor vendégeli a sztárokat a Hal a tortánban
Forrás: Molnár Viktor Facebook-oldala

Bács-megye ízei kerülhetnek előtérbe

Molnár Viktor hivatalos Facebook-oldalán játékosan üzente meg követőinek: 

„Ma én várom a csapatot a Hal a tortánban! Szerintetek milyen ételekkel készülök?” 

A rajongók között rögtön elindult a találgatás: vajon hagyományos magyaros finomságok kerülnek az asztalra, vagy inkább modern, különleges fogásokkal lepi meg a társaságot?

Gasztronómia és jókedv kéz a kézben

A Hal a tortán idei évada eddig is bővelkedett vidám pillanatokban. A keddi „lopós tréfán” hatalmasat nevettek a sztárok, most pedig mindenki arra kíváncsi, milyen meglepetéseket tartogat Viktor estje. A Kincsvadászokból is ismert műkereskedő személyisége és humora garancia lehet arra, hogy a konyhában is jó hangulat uralkodjon majd.

Hal a tortán szerdán is

A vacsoraestet szerda este 19:00 órától láthatják a nézők a SuperTV2 műsorán. A bácsalmási vendéglátó biztosan tartogat gasztronómiai különlegességeket, de hogy pontosan milyen menüt álmodott meg, az csak az adásból derül ki.

 

