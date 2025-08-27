augusztus 27., szerda

Eltűntek a Hal a tortán házigazdájának kincsei, a műkereskedő nem számított erre a fordulatra

Nem mindennapi fordulatot hozott a TV2 egyik legnépszerűbb főzőműsora, amikor a Kincsvadászok szereplői lopásnak álcázott tréfával lepték meg a vendéglátójukat. A Hal a tortán legújabb adásában a jó hangulat és a finom fogások mellett a humor vitte a prímet.

Orosz Fanni Flóra

A Hal a tortán ezúttal sem okozott csalódást: Till Attila, a Kincsvadászok műkereskedői és vendéglátójuk, dr. Katona Szandra felejthetetlen estét varázsoltak, ahol a gasztronómiai élmények mellett a nevetés volt a főfogás. Bár nem volt fosóka és slambuc a terítéken, mint korábban Nagyházi Lőrincnél, a hangulat így is kifogástalan volt.

Eltűntek a Hal a tortán házigazdájának kincsei
A Hal a tortán legújabb adásában a jó hangulat és a finom fogások mellett a humor vitte a prímet
Forrás: TV2

Amikor a kincsek „eltűntek”

Szandra különleges vacsorával várta vendégeit: tatár beefsteak, sült kacsamáj, sült kacsa párolt lilakáposztával és mákos guba torta került az asztalra. Az est fénypontja azonban nemcsak az ízekben rejlett. A házigazda ugyanis arra kérte a társaságot, hogy hozzanak magukkal egy személyes tárgyat, amit egy baráti licit keretében ajánlanak fel.

Csakhogy Till Attila otthon felejtette a sajátját, Molnár Viktor pedig bevallotta: ő bizony nem is készült. Ekkor jött az ötlet: mi lenne, ha a szomszédos galériából „csempésznének” néhány tárgyat, és ezzel ugratnák meg Szandrát?

Amikor leesett a tantusz

Az első „elcsent” darab egy szalvétagyűrű volt, amit Molnár Viktor mutatott be, és ekkor még nem tűnt fel Szandrának semmi. Aztán amikor Nagyházi Lőrinc előrántott egy kis kést, már kezdett gyanakodni, végül Fertőszegi Péternél teljesen lelepleződött a trükk, a társaság pedig hatalmas nevetésben tört ki.

Bácsalmás ízei a Hal a tortánban

A mókás epizód után ma este Molnár Viktor, a bácsalmási származású műkereskedő látja vendégül a Hal a tortán sztárjait. Az adás 19:00 órakor látható a SuperTV2-n, ahol ismét ínycsiklandó fogásokra és fergeteges hangulatra számíthatnak a nézők.

 

