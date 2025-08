A Forma-1 egyik legismertebb pilótája látogatást tett a kecskeméti Mercedes-gyárban

Kecskemétre is felfigyelt a motorsport világa a 40. Forma-1 Magyar Nagydíj hétvégéjén. A Mercedes-AMG Petronas F1 Team versenyzője, George Russell a verseny előtt egy villámlátogatást tett a Mercedes-gyárban, ahol nemcsak a gyártási folyamatokba pillantott be, de a dolgozókkal is találkozott – sőt, még egy különleges relikviát is hátrahagyott.

Látogatást tett a kecskeméti Mercedes-gyárban az ismert Forma-1-es pilóta, George Russel

Forrás: Mercedes-Benz gyár Facebook-oldala

George Russell a mély vízben kezdett

A brit pilóta a gyárba érkezve rögtön részt vett egy gyárlátogatáson, ahol megismerhette, hogyan készülnek a Mercedesek Magyarországon. Ezután egy közönségtalálkozón Wéber Gábor televíziós szakkommentátor kérdezte – de a gyár dolgozói is feltehettek neki kérdéseket.

Egy aláírt sapka és egy ígéret

A látogatás végén George Russell egy aláírt baseballsapkával ajándékozta meg a gyárat, amelyről egyelőre csak annyit árultak el: még „fontos szerepe lesz a jövőben.” A különleges ajándékot hamarosan valószínűleg egy dolgozói nyereményjáték vagy jótékonysági akció fődíjaként is viszontláthatjuk.

Dobogós hely a Magyar Nagydíjon

Russell a látogatást követő vasárnapi versenyen is remekelt: a Magyar Nagydíjon a harmadik helyen végzett, így a magyar szurkolók hazai pályán is ünnepelhették őt a dobogón. A kecskeméti látogatás és a versenyeredmény együtt igazán emlékezetessé tették számára a magyar hétvégét.