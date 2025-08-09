augusztus 9., szombat

Lassan ugatnak a kutyák Kunszálláson, de más érdekességet is felfedeztek a faluban

Nem akármilyen népszerűsítést kapott Kunszállás. Frederik Cornelius, a Pécsett élő dán Youtuber-muzsikus TikTok-videójában a települést különleges módon mutatta be.

Mester-Horváth Nikolett

A több mint 30 ezer követővel rendelkező Frederik Cornelius több magyar településről is készített már TikTok-videót. Ezúttal a Kiskunságba vette az irányt, és Kunszállást mutatta be nem éppen hétköznapi módon.

Frederik Corneliust elvarázsolt a Kunszállás, követőinek is megmutatta a települést,
Frederik Corneliust elvarázsolta Kunszállás
Forrás: Frederik Cornelius Tiktok-oldala

Frederik Corneliust elvarázsolta Kunszállás

Frederik azzal a felütéssel kezdi a bejelentkezését, hogy Kunszállás neve arról árulkodik, mintha a kunok megálltak volna itt, és talán meg is tették – jegyzi meg a Youtuber. Videójában arról is beszél, hogy a településnek körülbelül 1800 lakosa van, a hangulata pedig nyugodt. Mint fogalmazott 

„itt még a kutyák is lassabban ugatnak és a kocsmában mindig van valaki, aki tudja a falu történetét vagy legalább egy jó viccet”.  

A legfontosabb gondolat a videó végén hangzik el, amikor Frederik arról beszél, hogy van templom és focipálya is Kunszálláson, valamint egy különös érzés, hogy minden ismerős, akkor is, ha még soha nem jártál itt.

Évek óta él Magyarországon

A húszas évei elején járó dán zenész már több éve hazánkban él, először Szegeden, majd Budapesten lakott, ahol televíziós tehetségkutatóban is feltűnt magyarul írt dalával, tavaly ősz óta pedig a baranyai vármegyeszékhely az otthona – derül ki a Bama.hu egyik korábbi cikkéből.

 

