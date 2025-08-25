augusztus 25., hétfő

Hihetetlen autó

1 órája

Kecskeméten tűnt fel a világ egyik legritkább Ferrari-ja, mindössze 15 darab készült belőle – videó

Címkék#baon videó#luxusautó#Ferrari

Újabb luxusautót kapott lencsevégre a népszerű TikTokos, Epixk Kecskemét belvárosában. A Ferrari F8 Spider Novitec N-Largo olyan ritka, hogy mindössze 15 darab létezik a világon.

Orosz Fanni Flóra

Epixk ismét megmutatta, miért érdemes követni a videóit: ezúttal egy elképesztően ritka Ferrari F8 Spider Novitec N-Largo-t örökített meg Kecskeméten. Ez a modell egyszerre testesíti meg a teljesítmény és az exkluzivitás csúcsát, hiszen a Novitec mindössze 15 darabot készített belőle.

ferrari belő tere és kulcsa
Különleges Ferrari bukkant fel Kecskeméten
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Ferrari-ritkaság a javából

A Ferrari F8 Spider már önmagában is ikonikus sportautó, de a Novitec által szélesített és erősített változat egyenesen páratlan. A drasztikusan kiszélesített karosszéria nemcsak vizuálisan hat, hanem javítja az aerodinamikát is.

Brutális teljesítmény

A motor sem maradt érintetlen: a V8-as biturbó még több lóerőt ad le, így a Ferrari ereje szinte felfoghatatlan. A mély, agresszív hang pedig olyan élményt nyújt, amit hallani is különleges, nemhogy vezetni. 

Jákob Zoli is elámulna

A TikTokon felbukkanó tűzpiros Ferrari olyan látvány, amelyet még a hazai luxusautók koronázatlan királya, Jákob Zoli is megirigyelhetne. Az exkluzív széria gyűjtői értéket képvisel, így minden egyes darab igazi kincsnek számít az utakon.

Gyűjtők álma

Mivel mindössze 15 példány készült, a Ferrari F8 Spider Novitec N-Largo a világ egyik legkülönlegesebb Ferrari-ja. Akinek a garázsában ott áll egy ilyen, annak autója nem csupán közlekedési eszköz, hanem műalkotás.

 

