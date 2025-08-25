1 órája
Kecskeméten tűnt fel a világ egyik legritkább Ferrari-ja, mindössze 15 darab készült belőle – videó
Újabb luxusautót kapott lencsevégre a népszerű TikTokos, Epixk Kecskemét belvárosában. A Ferrari F8 Spider Novitec N-Largo olyan ritka, hogy mindössze 15 darab létezik a világon.
Epixk ismét megmutatta, miért érdemes követni a videóit: ezúttal egy elképesztően ritka Ferrari F8 Spider Novitec N-Largo-t örökített meg Kecskeméten. Ez a modell egyszerre testesíti meg a teljesítmény és az exkluzivitás csúcsát, hiszen a Novitec mindössze 15 darabot készített belőle.
Ferrari-ritkaság a javából
A Ferrari F8 Spider már önmagában is ikonikus sportautó, de a Novitec által szélesített és erősített változat egyenesen páratlan. A drasztikusan kiszélesített karosszéria nemcsak vizuálisan hat, hanem javítja az aerodinamikát is.
Brutális teljesítmény
A motor sem maradt érintetlen: a V8-as biturbó még több lóerőt ad le, így a Ferrari ereje szinte felfoghatatlan. A mély, agresszív hang pedig olyan élményt nyújt, amit hallani is különleges, nemhogy vezetni.
Jákob Zoli is elámulna
A TikTokon felbukkanó tűzpiros Ferrari olyan látvány, amelyet még a hazai luxusautók koronázatlan királya, Jákob Zoli is megirigyelhetne. Az exkluzív széria gyűjtői értéket képvisel, így minden egyes darab igazi kincsnek számít az utakon.
Gyűjtők álma
Mivel mindössze 15 példány készült, a Ferrari F8 Spider Novitec N-Largo a világ egyik legkülönlegesebb Ferrari-ja. Akinek a garázsában ott áll egy ilyen, annak autója nem csupán közlekedési eszköz, hanem műalkotás.