Dzsúdló kedvencét bárki megkóstolhatja a Mekiben, új dala is felcsendül a kampányban

A hazai McDonald’s bemutatta már a rajongóknak Szoboszlai Dominik és a TheVR influencer páros kedvencét is. Ezúttal azt tudhatjuk meg, Dzsúdló mit fogyaszt szívesen a Mekiben.

Dzsúdló kedvenc menüje érkezik a McDonald'sba

Fotó: McDonald’s/Illusztráció

Mit tartalmaz Dzsúdló kedvenc menüje?

A Dzsúdló Mekis Kedvence névre keresztelt menü Sertés McFarm szendvicsből, camembertes sajtfalatokból, tejfölös fokhagymás szószból, sültkrumpliból és Sprite Zeróból áll. A választás nem véletlen: a hazai fejlesztésű McFarm szendvics és a retro-hangulatú szószok Dzsúdló gyerekkori mekis élményeit idézik fel.

A kampányban felcsendül az új dalból egy részlet

A kampány vizuális világa is az előadó kreatív ötletei alapján készült. A dobozokon megjelenő rajzolt figura, valamint a reklámfilm narrációja és zenéje is Dzsúdló munkája, a zenei aláfestés ráadásul egy részlet a készülő új dalából, melynek teljes verzióját augusztus végén hallhatjuk. A klipet Horváth Viktor, Amerikában dolgozó magyar rendező forgatja.

Személy történet a kód mögött

A menü mellé QR-kódos matrica is jár: a kód beolvasásával egy játékos videóinterjút láthatunk, ahol Dzsúdló személyes sztorikat oszt meg mekis emlékeiről. „Mint sokaknak, nekem is gyerekkori élményem, hogy Miskolcon mindig Mekibe akartam menni. Anyáék nem mindig hagyták, mondván, hogy van otthon is kaja. Persze azért néha összejött, és ezek az alkalmak emlékezetesek maradtak. Gimis koromban meg már szinte törzshely volt a Meki – főleg az esti kajálások a barátokkal. Ezért is lelkesít ennyire ez az együttműködés. Számomra a Meki a jó értelemben vett retró, vagy a gyerekkor nosztalgikus emléke, ami persze időről-időre megújul.” – emlékszik vissza Dzsúdló.

A kampány szeptemberben folytatódik, további meglepetésekkel és exkluzív tartalmakkal, a rajongók pedig akár egyedi emlékeket is hazavihetnek majd. Az egyik újítás szorosan kapcsolódik a Sertés McFarm szendvicshez – ahhoz az ikonikus hazai fejlesztéshez, amely most új életre kel a kampány részeként.