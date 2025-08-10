augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Izgalmas művelet

1 órája

A Duna sem tudott kifogni rajta, ez a telefon simán kibírta két napig a víz alatt

Címkék#duna#Iphone 16 Pro Max#Tiktok#búvárszolgálat#vmsz

Egy TikTok-videóban mutatták be, hogyan került elő a víz mélyéből egy teljesen működőképes Iphone 16 Pro Max, amely két napot töltött a Ráczkevei-Dunában. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) búvárainak segítségével sikerült biztonságosan kiemelni a Duna vizéből a készüléket.

Orosz Fanni Flóra

A Duna nemcsak természeti szépségeiről híres, de váratlan meglepetéseket is rejt. Nemrég a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának búvárszolgálata segített egy Iphone 16 Pro Max kimentésében, amely két napot töltött a vízben, mégis működött, amikor a búvár felhozta a felszínre. Az izgalmas műveletről készült videót már csaknem 300 ezer ember látta a TikTok-on.

aVMSZ búvárszolgálata mélyvízi mentést végez, Iphone 16 Pro Max került elő a Duna mélyéből,
Egy Iphone 16 Pro Max került elő a Duna mélyéből 
Forrás: Buvarszolgalat-vmsz Tiktok oldala

A dunai felfedezés

A VMSZ búvárszolgálata nemcsak a strandokon, hanem mélyvízi mentési tevékenységet is végez. A legutóbbi eset során a Ráczkevei-Dunában történt a felfedezés. A búvár viccelődve jött a felszínre: azt mondta a telefon még villogott is a mélyben. Ez a különleges eset újabb bizonyítéka annak, hogy a Duna mélyén rejtőző tárgyak meglepő titkokat tartogathatnak.

@buvarszolgalat_vmsz

♬ eredeti hang - búvárszolgalat_vmsz

 

