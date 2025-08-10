A Duna sem tudott kifogni rajta, ez a telefon simán kibírta két napig a víz alatt

A Duna nemcsak természeti szépségeiről híres, de váratlan meglepetéseket is rejt. Nemrég a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának búvárszolgálata segített egy Iphone 16 Pro Max kimentésében, amely két napot töltött a vízben, mégis működött, amikor a búvár felhozta a felszínre. Az izgalmas műveletről készült videót már csaknem 300 ezer ember látta a TikTok-on.

Egy Iphone 16 Pro Max került elő a Duna mélyéből

Forrás: Buvarszolgalat-vmsz Tiktok oldala

A dunai felfedezés

A VMSZ búvárszolgálata nemcsak a strandokon, hanem mélyvízi mentési tevékenységet is végez. A legutóbbi eset során a Ráczkevei-Dunában történt a felfedezés. A búvár viccelődve jött a felszínre: azt mondta a telefon még villogott is a mélyben. Ez a különleges eset újabb bizonyítéka annak, hogy a Duna mélyén rejtőző tárgyak meglepő titkokat tartogathatnak.