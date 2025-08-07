1 órája
Hihetetlen, mire vállalkozott éjszaka az Exatlon győztese, a videó tarol az interneten
Herczeg-Kis Bálint, az Exatlon Hungary bajnoka ismét extrém kalandra vállalkozott – most a fővárosban, a vízen. A Duna sötét hullámai felett evezve éjjel hódította meg Budapest egyik legszebb szakaszát.
A kecskeméti származású Herczeg-Kis Bálint nem először bizonyítja, hogy az extrém sportok világa nemcsak a versenyeken, hanem a mindennapokban is vonzza. Az Exatlon Hungary győztese ezúttal egy igazán különleges kihívásba vágott bele: SUP-ra pattant a Duna vizén – méghozzá éjfélkor, a Budai Vár előtti szakaszon.
A látvány magáért beszélt: a víz tükrében csillogott a kivilágított Budai Vár, miközben Bálint egyensúlyozva, magabiztosan siklott a sötét vízen.
Élmény és felelősség – Bálint üzenete a követőinek
A kaland nemcsak élmény volt, hanem figyelemfelkeltés is. Miután egy követője megkérdezte, lehet-e bármikor SUP-ozni a Dunán, Bálint felelősségteljesen válaszolt:
Nappal az előírásoknak megfelelően igen, de éjszaka kizárólag szervezett túra keretében!
A sportoló ezzel is hangsúlyozta, hogy bár az ilyen éjszakai kalandok fantasztikusak lehetnek, a Duna nem játék – fontos a szabályok betartása és a biztonság.
A Duna éjjel: varázslatos látvány, csak óvatosan!
Az éjszakai evezés során Bálint egyik legnagyobb élménye a panoráma volt. Elmondása szerint a Duna vize felől nézve a Budai Vár és a város fényei lenyűgözőek, és egészen más arcát mutatja Budapest.
A bejegyzésére több száz reakció érkezett, a követők ámulattal figyelték a képeket és videókat. A legtöbben nemcsak Bálint bátorságát, hanem józanságát is dicsérték.
Kalandvágy és felelősség kéz a kézben
Bálint újabb kalandja ismét megmutatta: lehet egyszerre extrémnek lenni és példát mutatni. A Duna meghódítása éjszaka nem mindennapi élmény, de csak akkor ajánlott, ha az ember felkészülten, szabályosan, szervezett keretek között vág bele.