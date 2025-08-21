augusztus 21., csütörtök

Sokan aggónak érte

A műtét után újabb hírek érkeztek Demjén Ferenc állapotáról – videó

Néhány nappal ezelőtt baleset érte a neves énekest. Demjén Ferenc azóta túl van a műtéten és újabb híreket közöltek az állapotáról.

Várkonyi Rozália

Demjén Ferenc balesetet szenvedett otthonában augusztus 13-án. A 78 éves énekest combcsonttöréssel szállították kórházba, ahol sürgősségi műtétet kellett végrehajtani. Felépülése több hetet is igénybe vehet, ezért az elkövetkező időszakra tervezett koncertjeit elhalasztják. Csütörtökön újabb híreket osztottak meg az állapotáról.

Demjén Ferenc egy korábbi koncertjén
Sikeres műtéten van túl Demjén Ferenc 
Fotó: Demjén Ferenc Facebook-oldala/Váradi Eszter

Megnyugtató hírek Demjén Ferenc műtétje után

„Örömmel tájékoztatunk benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült és napról, napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött! Köszönjük az ima támogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!” – írja Demjén Ferenc közösségi oldalán az énekes menedzsere.

Mielőbbi felépülést kívánnak az énekesnek

Az énekesre sokan gondolnak, mielőbbi felépülést kívánnak neki és várják vissza színpadra a Hogyan tudnék élni nélküled sztárjai is, akik kedvenc Demjén-számukról is vallottak.

 

