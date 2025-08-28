Így ünnepelte születésnapját Csuti Zoltán, Bács-Kiskun híres autóversenyzője – képekkel

A Swift Cup Europe mezőnye a napokban Slovakiaringen állt rajthoz, ahol az 544-es rajtszámmal versenyző Csuti Zoltán mindhárom futamon második helyezést szerzett, kiegyensúlyozott és taktikus versenyzéssel.

Csuti Zoltán mindhárom futamon második helyezést szerzett

Fotó: Beküldött fotó

Pole pozíciót sikerült megszerezni

Csuti Zoltán hírportálunknak elmondta: a Slovakiaring gyors kanyarjai és hosszú egyenesei rendkívül pontos beállítást követelnek, így a csapat már a hétvége előtt keményen dolgozott az autó optimalizálásán. Az elvégzett munka hamar visszaigazolást nyert: már a szabadedzéseken látszott, hogy jó a tempó, az időmérőn pedig egy másodperces előnnyel sikerült megszerezni a pole pozíciót.

Az ezüstök is szépen csillognak

A futamokon azonban a pálya jellegéből adódóan szoros csatákat kellett vívni. A szélárnyék miatt szinte lehetetlen volt leszakítani az üldözőket, így mindhárom versenyben folyamatos védekezés és támadás határozta meg Csuti Zoltán szereplését. Bár a győzelem ezúttal elmaradt, a három ezüstérem értékes pontokat hozott, amelyek döntőek lehetnek a bajnoki összesítés szempontjából.

Különleges születésnapot tartott Csuti Zoltán

A hétvége különlegességét fokozta, hogy Csuti Zoltán Bács-Kiskun megyei autóversenyző a Slovakiaringen ünnepelte 30. születésnapját, családja jelenlétében – ami plusz motivációt adott számára.

– Hatalmas köszönettel tartozom a csapatomnak, akik egész hétvégén fantasztikus munkát végeztek, minden helyzetből a maximumot hozták ki. Igazi csapatmunka volt! Ugyanilyen hálás vagyok a támogatóimnak és a családomnak is, nélkülük mindez nem valósulhatott volna meg – jegyezte meg a fiatal versenyző a hétvége után.

A bajnokság azonban nem áll meg: jövő héten Brnóban folytatódik a szezon, ahol két futam vár a mezőnyre, egy technikás és rendkívül gyors pályán. A cseh pályára Csuti Zoltán bajnoki éllovasként érkezhet.