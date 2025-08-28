augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Swift Cup Europe

1 órája

Így ünnepelte születésnapját Csuti Zoltán, Bács-Kiskun híres autóversenyzője – képekkel

Címkék#Csuti Zoltán#autóversenyző#celebfigyelő#születésnap

Ismét kiváló eredményeket ért el a Kecskeméten élő, halasi születésű autóversenyző. Csuti Zoltán és csapata újabb erős teljesítménnyel növelte előnyét a Swift Cup Europe 2025-ös szezonjában, ezúttal Szlovákiában.

Sebestyén Hajnalka

A Swift Cup Europe mezőnye a napokban Slovakiaringen állt rajthoz, ahol az 544-es rajtszámmal versenyző Csuti Zoltán mindhárom futamon második helyezést szerzett, kiegyensúlyozott és taktikus versenyzéssel.

Különleges születésnapot tartott Csuti Zoltán
Csuti Zoltán mindhárom futamon második helyezést szerzett
Fotó: Beküldött fotó

Pole pozíciót sikerült megszerezni

Csuti Zoltán hírportálunknak elmondta: a Slovakiaring gyors kanyarjai és hosszú egyenesei rendkívül pontos beállítást követelnek, így a csapat már a hétvége előtt keményen dolgozott az autó optimalizálásán. Az elvégzett munka hamar visszaigazolást nyert: már a szabadedzéseken látszott, hogy jó a tempó, az időmérőn pedig egy másodperces előnnyel sikerült megszerezni a pole pozíciót.

Az ezüstök is szépen csillognak

A futamokon azonban a pálya jellegéből adódóan szoros csatákat kellett vívni. A szélárnyék miatt szinte lehetetlen volt leszakítani az üldözőket, így mindhárom versenyben folyamatos védekezés és támadás határozta meg Csuti Zoltán szereplését. Bár a győzelem ezúttal elmaradt, a három ezüstérem értékes pontokat hozott, amelyek döntőek lehetnek a bajnoki összesítés szempontjából.

Különleges születésnapot tartott Csuti Zoltán

A hétvége különlegességét fokozta, hogy Csuti Zoltán Bács-Kiskun megyei autóversenyző a Slovakiaringen ünnepelte 30. születésnapját, családja jelenlétében – ami plusz motivációt adott számára.

– Hatalmas köszönettel tartozom a csapatomnak, akik egész hétvégén fantasztikus munkát végeztek, minden helyzetből a maximumot hozták ki. Igazi csapatmunka volt! Ugyanilyen hálás vagyok a támogatóimnak és a családomnak is, nélkülük mindez nem valósulhatott volna meg – jegyezte meg a fiatal versenyző a hétvége után.

A bajnokság azonban nem áll meg: jövő héten Brnóban folytatódik a szezon, ahol két futam vár a mezőnyre, egy technikás és rendkívül gyors pályán. A cseh pályára Csuti Zoltán bajnoki éllovasként érkezhet.

Ismét kiváló eredményeket ért el Csuti Zoltán

Fotók: Beküldött fotó

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu