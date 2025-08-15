Aurelio barátnője, Niki mindent visz: ilyen brutál dekoltázst ritkán látni!

augusztus 15., péntek

A bajai valóságshow-sztár újra a figyelem középpontjába került, de most nem a botrányaival. Aurelio ezúttal párja, Niki szexi fotójával robbantotta fel az Instagramot.

Orosz Fanni Flóra

Az egykori botrányhős élete teljesen megváltozott: ma már családapa, szerelmes, és büszkén mutatja meg gyönyörű párját követőinek. Aurelio Instagramján most éppen Niki elképesztő dekoltázsa kapta a főszerepet, amitől a rajongók is lázba jöttek.

Aurelio párja dekoltázst villantott, Santorinin nyaralnak,
Aurelio párja hódit Santorinin
Fotó: MW-archív

Aurelio új élete

A börtönévek után Aurelio maga sem hitte, hogy boldog családi élet vár rá. Ma már kislánya, Sofia és párja, Niki mellett éli mindennapjait, és nem győzi hangsúlyozni, mennyire hálás ezért.

A fotó, ami felrobbantotta a netet

Legutóbb Niki elképesztő dekoltázsával dicsekedett az Instagramon. A követők aligha a képaláíráson akadtak fenn, sokkal inkább a látványon.

Az igazi. Szeretlek! Kitettük szépen! A szó, amit keresel: köszönöm.”

Romantika Santorinin

A páros jelenleg a szerelem szigetén pihen. Aurelio luxusutazással köszönte meg kedvesének, hogy a tévés forgatások alatt is kitartott mellette. A nyaraláson pedig nem sajnálnak sem időt, sem pénzt a kényeztetésre.


 

 

