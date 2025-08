Celebfigyelő 43 perce

Aurelio megmutatta, milyen nyaralásról álmodik mindenki

Nemrég még Nádai Anikó bikinis fotójáért rajongtak az emberek, most pedig Aurelio tette magasra a lécet: ezúttal Santoriniról jelentkezett be, és meg is mutatta, hogyan élvezi a görög napsütést. Aurelio közösségi oldalára feltöltött képei és videói nem hagynak kétséget afelől, hogy ezt a nyaralást sokan megirigyelhetik.

Aurelio újra elutazott – ezúttal nem máshova, mint a festői Santorinire, amely a világ egyik legszebb nyaralóhelye. A Való Világ egykori győztese Instagramon osztotta meg követőivel, hogyan telnek napjai a görög szigeten: tengerparti lazulás, naplementés vacsorák és stílusos szállások – nem csoda, hogy követői odáig vannak a tartalmakért. Santorinin nyaral Aurelio

Fotó: MW-archív Görög életérzés a legszebb szigeten Santorini fehér házairól, kék kupolás templomairól és lélegzetelállító panorámájáról híres. Aki itt jár, garantáltan beleszeret a sziget romantikus hangulatába és mediterrán konyhájába. A vulkanikus eredetű sziget különleges fekvése miatt nemcsak pihenésre, de kirándulásra és fotózásra is tökéletes célpont. Miért választotta Aurelio éppen Santorinit? Nem véletlen, hogy Aurelio is ezt a helyszínt választotta: a nyári meleg, a kristálytiszta tenger és a csodás kilátás mind hozzájárulnak a tökéletes kikapcsolódáshoz. Instagram-posztjaiból látszik, hogy valóban feltöltődik. A magyar hírességek is sorban indulnak nyaralni Úgy tűnik, a hazai sztárok sorra ragadnak bőröndöt: nemrég Nádai Anikó mutatta meg bikinis alakját Törökországban, most pedig Aurelio viszi tovább a nyaralós stafétát. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Aurelio Onorato Caversaccio (@aurelio_onorato_caversaccio) által megosztott bejegyzés

