Aurelio a kislányáról: „Nem engedek bárkit a közelébe!”
A bajai fenegyerek élete teljesen megváltozott a börtön után. Aurelio azóta édesapa lett, a kislánya most ballagott el a bölcsődéből.
Aurelio élete fenekestül felfordult mióta kikerült a börtönből. Mint ahogyan arról korábban többször is beszámoltunk, a bajai származású egykori valóságshow-szereplő szerepelt a Farm VIP ötödik évadában, Nótár Maryvel együtt szerepelt a Nagy Duettben is, amely után egy közös zenét is alkottak.
Aurelio nem hiszi el, hogy családja van
Kevés olyan sztár van, aki felvállalja, hogy volt már rács mögött. Aurelio tudja, hogy hibázott és bebizonyította, hogy jó útra lehet térni a börtönévek után.
– Igen, vállalom, amit tettem, hatalmas hülyeséget csináltam akkor, de azt sem titkolom, hogy akkor én már egyre lejjebb csúsztam, drogoztam, ittam, most visszagondolva, ha akkor nem kapok börtönbüntetést, nem vonulok be, nem tudom hol lennék. Lehet, hogy túl sem éltem volna” – vallotta be a Borsnak a sztárapuka, aki a rácsok mögött tudta meg, hogy édesapa lett.
Odabent átértékeltem mindent, rájöttem, hogy meg kell becsüljem, amim van!
Így is teszek, a mindenem a családom, a kislányom, Sofika az életem központja, az anyukája meg a nagy szerelmem, el sem hiszem néha, amikor rájuk nézek, hogy tényleg saját családom van, akikért mindent megteszek!
Elballagott Aurelio kislánya
Pénteken volt Aurelio gyermekének, Sofinak a bölcsődei ballagása.
– Visszagondoltam arra az útra, ami idáig vezetett, amikor eleinte még félt tőlem a lányom, most meg igazi apa-lánya szerelem van köztünk, rendesen meghatódom! Két éve ezt még nem láttam magam előtt, hogy felelősségteljes édesapa vagyok, aki félti, óvja a kislányát. Amikor a ballagásán észrevettem, hogy fogja egy kisfiú kezét, hát paff lettem. Persze az, hogy szerelmes legyen, még odébb van, gondolni se merek rá. Az is biztos, hogy nem engedek bárkit a közelébe, okos eszközökkel fogom ellenőrizni, mert nekem kell megvédenem. Meg van rá az okom, ugyanis már most látszik, hogy nagyon sok mindenben rám hasonlít, és én bizony néha az őrületbe kergettem a szüleimet – fejezte be nevetve Aurelio.
