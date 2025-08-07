1 órája
Kecskemét utcái is beleremegtek, több száz lóerős szörnyetegek parádéztak a város szívében – videóval
Újabb autócsodákat filmezett le az Epixk néven ismert TikTok-sztár. Az Audi most is főszereplő, méghozzá egy brutális RS7 formájában, mellette pedig egy Mercedes-AMG G63 is feltűnik a videóban.
Kecskemét belvárosában ismét feltűnt egy páros, aminek még az álló járókelők is meghajolnak. Az Epixk nevű TikTok-felhasználó videójában ezúttal egy fekete Audi RS7 és egy Mercedes-AMG G63 szerepel – két olyan autó, amely egyszerre testesíti meg a luxust és a nyers erőt.
Két világ – egy közös pont: elegáns Audi
Az Audi RS7 letisztult eleganciája mögött egy kegyetlen V8-as biturbó motor dolgozik, amely a quattro hajtással együtt bármilyen helyzetben uralja az utat. A fekete karosszéria és a piros féktárcsák diszkrét, de hatásos párosítást adnak, utalva a benne rejlő 600 lóerő körüli teljesítményre. Ez az autó nem hivalkodó, mégis pontosan tudja mindenki, hogy mire képes.
A Mercedes-AMG G63: a stílusos erődítmény
Mellette pedig ott áll a Mercedes-AMG G63 – a G-osztály klasszikus formáját megőrző, de technikailag teljesen modernizált szörnyeteg. A magas építés, az AMG kipufogóhang és a szintén piros fékek itt is azt üzenik: ez nem csupán divatterepjáró. Ez egy mozgó erőd, amely nemcsak terepen, hanem városban is tekintélyt parancsol.
Már nem először bukkan fel álomautó Kecskeméten
Korábban már beszámoltunk arról a Porsche 911 GT3 (992) modellről is, amelyet Epixk kapott lencsevégre. Az az autó is különleges volt, különösen manuális váltójával és kiemelkedő futásteljesítményével. Most pedig az Audi RS7 és a Mercedes-AMG G63 bizonyítják: Kecskemét utcái bizony nem csak átlagos autókat rejtenek.