Kecskemét utcái is beleremegtek, több száz lóerős szörnyetegek parádéztak a város szívében – videóval

Kecskemét belvárosában ismét feltűnt egy páros, aminek még az álló járókelők is meghajolnak. Az Epixk nevű TikTok-felhasználó videójában ezúttal egy fekete Audi RS7 és egy Mercedes-AMG G63 szerepel – két olyan autó, amely egyszerre testesíti meg a luxust és a nyers erőt.

Egy Audi és egy Mercedes tűnt fel Kecskemét utcáin

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Két világ – egy közös pont: elegáns Audi

Az Audi RS7 letisztult eleganciája mögött egy kegyetlen V8-as biturbó motor dolgozik, amely a quattro hajtással együtt bármilyen helyzetben uralja az utat. A fekete karosszéria és a piros féktárcsák diszkrét, de hatásos párosítást adnak, utalva a benne rejlő 600 lóerő körüli teljesítményre. Ez az autó nem hivalkodó, mégis pontosan tudja mindenki, hogy mire képes.

A Mercedes-AMG G63: a stílusos erődítmény

Mellette pedig ott áll a Mercedes-AMG G63 – a G-osztály klasszikus formáját megőrző, de technikailag teljesen modernizált szörnyeteg. A magas építés, az AMG kipufogóhang és a szintén piros fékek itt is azt üzenik: ez nem csupán divatterepjáró. Ez egy mozgó erőd, amely nemcsak terepen, hanem városban is tekintélyt parancsol.

Már nem először bukkan fel álomautó Kecskeméten

Korábban már beszámoltunk arról a Porsche 911 GT3 (992) modellről is, amelyet Epixk kapott lencsevégre. Az az autó is különleges volt, különösen manuális váltójával és kiemelkedő futásteljesítményével. Most pedig az Audi RS7 és a Mercedes-AMG G63 bizonyítják: Kecskemét utcái bizony nem csak átlagos autókat rejtenek.