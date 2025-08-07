augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Luxusautó

57 perce

Kecskemét utcái is beleremegtek, több száz lóerős szörnyetegek parádéztak a város szívében – videóval

Címkék#baon videó#Mercedes-AMG#Audi RS7#luxusautó

Újabb autócsodákat filmezett le az Epixk néven ismert TikTok-sztár. Az Audi most is főszereplő, méghozzá egy brutális RS7 formájában, mellette pedig egy Mercedes-AMG G63 is feltűnik a videóban.

Orosz Fanni Flóra

Kecskemét belvárosában ismét feltűnt egy páros, aminek még az álló járókelők is meghajolnak. Az Epixk nevű TikTok-felhasználó videójában ezúttal egy fekete Audi RS7 és egy Mercedes-AMG G63 szerepel – két olyan autó, amely egyszerre testesíti meg a luxust és a nyers erőt.

Ezután az Audi után tuti mindenki megfordul az utcán
Egy Audi és egy Mercedes tűnt fel Kecskemét utcáin
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Két világ – egy közös pont: elegáns Audi

Az Audi RS7 letisztult eleganciája mögött egy kegyetlen V8-as biturbó motor dolgozik, amely a quattro hajtással együtt bármilyen helyzetben uralja az utat. A fekete karosszéria és a piros féktárcsák diszkrét, de hatásos párosítást adnak, utalva a benne rejlő 600 lóerő körüli teljesítményre. Ez az autó nem hivalkodó, mégis pontosan tudja mindenki, hogy mire képes.

A Mercedes-AMG G63: a stílusos erődítmény

Mellette pedig ott áll a Mercedes-AMG G63 – a G-osztály klasszikus formáját megőrző, de technikailag teljesen modernizált szörnyeteg. A magas építés, az AMG kipufogóhang és a szintén piros fékek itt is azt üzenik: ez nem csupán divatterepjáró. Ez egy mozgó erőd, amely nemcsak terepen, hanem városban is tekintélyt parancsol.

Már nem először bukkan fel álomautó Kecskeméten

Korábban már beszámoltunk arról a Porsche 911 GT3 (992) modellről is, amelyet Epixk kapott lencsevégre. Az az autó is különleges volt, különösen manuális váltójával és kiemelkedő futásteljesítményével. Most pedig az Audi RS7 és a Mercedes-AMG G63 bizonyítják: Kecskemét utcái bizony nem csak átlagos autókat rejtenek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu