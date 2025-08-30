augusztus 30., szombat

Micsoda járgány!

55 perce

Megjelent egy fekete szörnyeteg a kecskeméti utcákon, keveseknek adatik meg, hogy testközelből láthassák – videó

Címkék#modell#Epixk#autó#Aston Martin

Egy fekete Aston Martin DBX707 parkolt Kecskemét város fényei alatt, és minden tekintetet magára vont. A 707 lóerős luxus Aston Martin egyszerre elegáns és félelmetesen erős.

Orosz Fanni Flóra

Aki találkozott már a fekete Aston Martin DBX707-tel, tudja, hogy ez az autó nem hétköznapi látvány. Az esti lámpafények alatt parkolva különleges kisugárzása van: elegáns, ugyanakkor nyers erőt sugárzó megjelenése bárkit lenyűgöz.

Aston Martin Kecskeméten
A 707 lóerős luxus Aston Martin egyszerre elegáns és félelmetesen erős
Forrás: Epixk

707 lóerő egy SUV-ban

A modell neve egyértelműen a teljesítményére utal, hiszen a motorháztető alatt 707 lóerő dolgozik. Ez nem csupán egy városi terepjáró, hanem egy valódi erődemonstráció, amely bármikor kész megmutatni, mire képes.

Aston Martin-ritkaság

A fekete karosszériát sportos részletek emelik ki: a narancssárga féknyergek merész kontrasztot alkotnak, és még karakteresebbé teszik a luxusautó megjelenését. Az Aston Martin tervezői láthatóan minden apróságra odafigyeltek.

Luxus és dinamizmus

Az Aston Martin DBX707 nemcsak státuszszimbólum, hanem technikai remekmű is. Aki mögé beül, egyszerre tapasztalja meg a márka eleganciáját és a motor elképesztő erejét – ritka párosítás, amely a DBX707-et a kategória egyik legkülönlegesebb SUV-jává emeli.

Epixk hozta el a látványt

Az autóról készült videót ismét az Epixk nevű TikTok-felhasználó készítette, aki rendszeresen kap lencsevégre ritka és különleges luxusautókat. A mostani felvétel is sokak szívét megdobogtathatja, hiszen kevés embernek adatik meg, hogy testközelből láthassa ezt a fekete szörnyeteget.

 

