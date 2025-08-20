augusztus 20., szerda

Állami elismeréssel jutalmazták a kecskeméti opera-énekesnőt

A kecskeméti opera-énekesnő rangos állami kitüntetésben részesült augusztus 20-án. Ádám Zsuzsanna az örömhírt az Instagram-on osztotta meg követőivel.

Orosz Fanni Flóra

A Bronz érdemkeresztet olyan személyek kaphatják, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a kultúra, a tudomány vagy a közélet területén. Ádám Zsuzsanna az Instagram-on is hangsúlyozta, hogy számára óriási megtiszteltetés volt átvenni az elismerést az államalapítás ünnepén.

ádám zsuzsanna kecskeméti opera-énekesnő
Ádám Zsuzsanna Bronz érdemkeresztet kapott
Fotó: Zsuzsanna Ádám Soprano - Opera Singer Facebook-oldala

Ádám Zsuzsanna tehetségét számtalanszor bizonyította

Ádám Zsuzsanna szavai egyszerre sugároznak alázatot és büszkeséget. A kecskeméti születésű operaénekes az elmúlt években több alkalommal is bizonyította tehetségét a hazai és nemzetközi színpadokon, most pedig az állami elismerés erősítette meg szakmai munkájának értékét.

„Óriási megtiszteltetés az államalapítás ünnepén átvenni a Bronz érdemkeresztet a Magyar Államtól! Köszönöm a felterjesztést” – írta Ádám Zsuzsanna közösségi oldalán. Az énekesnő elegáns fekete kosztümben vette át büszkén kitüntetését, amely újabb mérföldkő karrierjében.

 

