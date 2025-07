Kecskemét vagy Monte Carlo? Most egy raliautó szelte át a belvárost – videóra vették!

A közösségi médiában már jól ismert Epixk nevű TikTok-felhasználó ismét egy különleges járművet kapott lencsevégre Kecskeméten. Ezúttal egy teljesen felmatricázott, német zászlós raliautó keltett feltűnést a város szívében.

Egy különleges raliautót videóztak Kecskeméten

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Raliautóval a belvárosban

A sportos küllemű, versenyre kész gép a Cifrapalota előtt gurult el, olyan motorhangot produkálva, amit ritkán hallani városi környezetben. A felvételen jól látható a jármű oldalán a német zászló és több szponzorfelirat is – nemcsak a látvány, de a hanghatás is garantáltan adrenalinbombát jelentett az arra sétálóknak.

Audi Sport Quattro S1 replika

Ez az Audi Sport Quattro S1 replika az 1980-as évek legendás B-csoportos raligépét idézi meg. A szélesített karosszéria, a hatalmas hátsó szárny és a jellegzetes sárga-fehér fényezés mind az eredeti versenyautót tükrözik. A turbós motorból gyakran láng csap ki, a hangja pedig brutális. Igazi látvány- és hangélmény az utcán. Bár nem eredeti, a részletessége és jelenléte így is lenyűgöző.

A rali nemcsak sport, hanem életérzés

A rali, azaz a gyorsasági versenyzés egyik legismertebb ága, ahol a pilóták változatos útviszonyok között – aszfalton, murván, hóban vagy akár sárban – küzdenek az idő ellen. A sportág nemcsak a járművek strapabíróságát, hanem a sofőrök gyors döntéshozatali képességét és koncentrációját is próbára teszi.

Magyar ralisztárok, akiket érdemes ismerni

Hazánkban is számos elismert és aktív raliversenyző működik. Hadik András többszörös magyar bajnok, aki rendszeresen szerepel a hazai versenyeken, míg Velenczei Ádám és Csomós Mixi is a fiatalabb generáció sikeres képviselői. Ők is bizonyítják: a rali nemcsak külföldi sztárokról szól, itthon is komoly bázisa van a sportnak.

Epixk videóit imádják

Nemrég egy türkizkék McLaren tette izgalmassá Kecskemét belvárosát. A luxusautó különlegesen gyönyörű színe mellett a hangja is megdobogtatott néhány szívet.