Nádai Anikó új külsejével mindenkit ámulatba ejtett Jennifer Lopez koncertjén

A világsztár látványos show-t hozott Magyarországra, a nézők között pedig ott volt a hazai celebvilág krémje is, köztük Nádai Anikó, akinek új külseje mindenkit meglepett.

Nádai Anikó új frizurája majdnem elvitte a show-t

Jennifer Lopez meghódította az MVM Dome-ot

Július 20-án, szombat este Budapest adott otthont Jennifer Lopez fergeteges koncertjének, amelyre az ország minden tájáról érkeztek rajongók. A popikon igazi látványshow-t varázsolt a színpadra, táncosokkal, élőzenével és lenyűgöző koreográfiákkal kápráztatva el a közönséget.

A Jennifer Lopez-koncert nemcsak zeneileg volt élmény, hanem társasági eseményként is emlékezetes maradt. A nézőtéren ott volt többek között Kasza Tibi és felesége, Ördög Nóra, Köllő Babett, Majka felesége, Majoros Hajni, Zimány Linda, valamint Cserpes Laura is. A hangulat megalapozásáról Regán Lili DJ gondoskodott, aki maga is fellépett Lopez előtt.

Bár a fő attrakció egyértelműen Jennifer Lopez volt, sokan mégis a magyar sztárvilág egyik legismertebb alakjáról, Nádai Anikóról beszéltek a koncert után. A gyönyörű műsorvezető hosszú sötét haját egy merész váltással rövid, vállig érő, szőkés tincsekre cserélte, amelyhez tökéletesen passzolt fekete csipkés ruhája és látványos karika fülbevalója.

A közösségi médiát elárasztották a rajongói kommentek, Anikó volt „a második legszebb nő” az este során, közvetlenül Jennifer Lopez után. Új stílusa friss, vagány és kifejezetten elegáns, ami szinte mindenkit levett a lábáról.