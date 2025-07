Elképesztő McLaren tűnt fel Kecskeméten, mintha Los Angelesbe csöppentünk volna!

Az utóbbi időben igazi luxusautó-paradicsommá vált Kecskemét, különösen mióta az Epixk nevű TikTok-felhasználó rendszeresen dokumentálja a városban felbukkanó exkluzív járgányokat. Nemrégiben újabb gyöngyszemre bukkant: egy különleges, türkiz színű McLaren gurult végig a város utcáin, amely pillanatok alatt a figyelem középpontjába került. A sportautó megjelenése olyan érzést keltett, mintha nem is Magyarországon, hanem a napfényes Los Angelesben járnánk.

Egy elképesztő türkiz színű McLaren borzolta a kedélyeket

Forrás: Videa

Mintha egy hollywoodi filmbe csöppentünk volna

A különleges árnyalatú türkiz-fekete McLaren olyan látványt nyújtott, amit itthon ritkán láthatunk. A nyári napsütésben még erőteljesebben ragyogott, miközben kecses vonalai és sportos megjelenése minden járókelő tekintetét magára vonta. Nem csoda, hogy sokak szíve hevesebben kezdett verni a látványtól.

A sztárok is McLarent választanak

Nem véletlen, hogy a McLaren a világ egyik legikonikusabb luxusautó-márkája. Olyan világsztárok garázsában is megtalálható, mint Jason Statham, Paris Hilton, David Beckham, Cristiano Ronaldo vagy Kylie Jenner. Ezek a sportautók nemcsak a sebességükről és teljesítményükről híresek, hanem különleges megjelenésükről is – pont, mint a most Kecskeméten lefotózott modell.

A TikTokon már őrület van körülötte

Epixk korábban is számos luxusautót kapott lencsevégre Kecskeméten.