Nagy meglepetés érte a stábot Járai Máté hálószobájában – videóval

Kevés sztár enged akkora bepillantást a magánéletébe, mint Járai Máté, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színésze, aki most feleségével, Járai Kírával együtt beengedte az Elle magazin videós stábját különleges hangulatú nyaralójukba – szúrta ki a Kisalföld. A színész Instagramján is megosztott rövid videóból nemcsak az otthon melegét érezhetjük, hanem egy egészen egyedi, szimbolikus részlet is napvilágra került.

Járai Máté felfedte hálószobája titkát

Fotó: Markovics Gábor

Emlékekkel teli nyaraló

A Járai-házaspár nyaralója nem csupán a bérelhetősége miatt érdekes. A páros minden zegét-zugát egy-egy kedves történet, emlék lengi körül. A hely egyfajta menedék számukra – testi-lelki feltöltődésre hivatott, és ezt szívesen meg is osztják másokkal. A különleges atmoszféra nemcsak a vendégeknek, hanem a tulajdonosoknak is fontos, ezért minden tárgynak, minden részletnek saját jelentése van.

Hálószoba, ami magában hordozza a múltat

A legnagyobb figyelmet azonban kétségtelenül a hálószoba kapta, ahol a falat borító faanyag nem akármilyen helyről származik. A stáb előtt Járai Máté elárulta:

Mindenki, aki ide belép, azt kérdezi, honnan van. Most elárulom, ez bontott fa, egy templomból származik.

Ez a részlet nemcsak különleges látványt nyújt, de egyfajta szakrális, meghitt hangulatot is teremt a térben. Az ilyen apróságok mutatják meg, mennyire fontos számukra az otthon szellemisége.

Járai Máté nem csak a színpadon őszinte

A Kecskeméten is aktívan játszó színművész és felesége nyitottsága ritka jelenség. A templomi fa újraértelmezése pedig jól tükrözi azt a szándékot, hogy a múlt értékeit új kontextusba helyezve adják át – legyen az egy színházi szerep, vagy épp egy otthon szívdobbanása.