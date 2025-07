Botrány a Riviérán! Erdélyi Mónika fizetés nélkül távozott egy étteremből

A Borsonline írt elsőként arról, hogy Erdélyi Mónika és lánya, Molli épp Antibes városában élvezték a nyaralás örömeit, amikor egy éttermi incidens teljesen átírta a napjukat. Mónika – aki évek óta aktív szereplője a közösségi médiának – őszintén számolt be arról, hogy egy olcsóbbnak tűnő étteremben szénfekete pizzát szolgáltak fel neki, majd két próbálkozás után végül úgy döntött, fizetés nélkül távozik.

Erdélyi Mónika, kiskunhalasi származású műsorvezető döbbenetes esetről számolt be a francia Riviéráról

Fotó: Szabolcs László / MW

Pizzabotrány a tengerparton

Egy rosszul sikerült vacsora is elég ahhoz, hogy emlékezetes maradjon a nyaralás, de nem éppen jó értelemben. Erdélyi Mónika elmondása szerint az első pizzát feketére égett alappal kapták meg, amit visszaküldtek, majd a második verzió sem ütötte meg az ehető kategóriát. Ezután úgy döntöttek: elég volt, és fizetés nélkül távoztak az étteremből.

Erdélyi Mónika véleményével ismét megosztotta a netet

Erdélyi Mónika nem először beszél vendéglátóhelyekről. YouTube-videóiban és Instagram-tartalmaiban rendszeresen értékeli az éttermeket, életmódtippeket oszt meg, és gyakran szerepel videóiban a 17 éves lánya, Molli is. A rajongók most is megosztva reagáltak: volt, aki támogatja a döntést, mások szerint inkább panaszt kellett volna tenni.

A francia Riviéra továbbra is kedvenc úti cél marad

A kellemetlen pizzakaland sem rontotta el végleg a nyaralást. Erdélyi Mónika elismerően nyilatkozott Antibes városáról, homokos strandjairól és óvárosi hangulatáról. Elmondása szerint a szépséges környezet és az anya-lánya közös élmények feledtetni tudták a kínos incidenst.