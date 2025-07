Csík János és a Mezzo ismét a szegényeknek játszott

Csík János Kossuth-díjas kecskeméti zenész és a Mezzo zenekar csodás zenei előadással ajándékozta meg a napokban a rászorulókat, akik ezúttal is óriási örömmel fogadták a gyönyörű dallamokat. A neves zenész már jól ismert és szeretett vendég a Wojtylában, évente több alkalommal is játszik a népkonyhán az ebédelőknek. Ráadásul a Wojtyla alapító igazgatója, Farkas P. József is nagy rajongója és tisztelője Csík János munkásságának.

Csík János és a Mezzo zenekar játszott a Népkonyhán

Fotó: Beküldött fotó