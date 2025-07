Megmutatta tökéletes fürdőruhás alakját – Tokodi Doroti gyerekkori fotóval bizonyította, mennyire szereti a Balatont

A bácsborsódi származású szépség, Tokodi Doroti igazi nyári hangulatot varázsolt az Instagramra. A Miss World Hungary idei közönségkedvence fürdőruhás fotóval örvendeztette meg követőit, amitől szó szerint felrobbant a kommentmező. A gyönyörű modell a Balaton partján piheni ki a versenyidőszak fáradalmait, és láthatóan kiválóan érzi magát a napsütésben.

Tokodi Doroti, a Miss World Hungary közönségdíjasa ismét elkápráztatta követőit, most a Balatonról posztolt

Forrás: Tokodi Doroti Instagram-oldala

Gyerekkori emlékek a Balatonról

A bejegyzés nemcsak a mostani pillanatokról szólt: Tokodi egy régi fotót is megosztott, amin kisgyermekként lubickol a Balaton vizében. A nosztalgikus poszt sokak szívét megmelengette, és még többen áradoztak róla, milyen természetes szépség már gyerekként is volt.

Bácsborsódból az ország kedvencévé

Doroti története sokak számára inspiráló: egy kis Bács-Kiskun vármegyei településről indult, most pedig a Miss World Hungary egyik legnépszerűbb versenyzője. Közösségi oldalain több ezren követik nyaralását, életét és divatinspirációit. A nyár közepén most leginkább a kikapcsolódásra koncentrál, de posztjaiból látszik: a figyelmet továbbra is élvezi.