A Bors beszámolója szerint őrült estét csapott a Guns N’ Roses kedden a Puskás Arénában. Mint írják, egy gombostűt sem lehetett volna leejteni a világ egyik legsikeresebb rockbandájának budapesti koncertjén, rogyásig telt Axl Rose és Slash rajongóival a helyszín. A koncert után akadtak olyanok, akik nem voltak tökéletesen elégedettek a frontember teljesítményével, de abban azért mindenki egyetért, hogy egy kivételes zenei élményben volt részük. További részletek és fotók a Borson, ide kattintva!

Ekkor nézz az égre, ha látni szeretnéd elszállni Axl Rose-t és Slash-t!

Zsúfolt a Guns N’ Roses naptára, pénteken már a szerb fővárosban lépnek színpadra, várhatóan a budapestihez hasonló, hatalmas közönség előtt. Miközben a stáb már a belgrádi helyszínen dolgozik, a zenekar tagjai még hazánkban tartózkodnak. A csapat repülőgépe, a VP-BBE lajstromjelű Boeing 757-23N azonban már a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren várja Axl Rose, Slash és a többi zenész érkezését.

A Flightradar24 információi szerint szerdán kora este, 18 óra körül várható az indulás, 18 óra 41 perckor pedig már le is szállhat a gép Belgrádban. A repülőgép útvonala vármegyénk légterén is áthalad, így ha a két jelzett időpont között az eget kémleljük, akár láthatjuk is, amint Axl Rose és Slash elszáll felettünk.