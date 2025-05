Aurelio szerencsésnek érzi magát: ő ingyen hallhatja, más fizetne érte

A Nagy Duett a finisbe tart, vasárnap lesz az elődöntő, ahol már csak négy pár versenyez. Aurelio és Nótár Mary hatalmas esélyekkel versenyez. Bár Aurelio hangja közel se tökéletes, de ez nem is elvárás. A legutóbbi adásban a maximális pontszámot szerezték meg, és egyenes ágon jutottak be az elődöntőbe.

Aurelio és Nótár Mary A Nagy Duett múlt vasárnapi adásában a Csiga Biga dallal óriási sikert aratott

Fotó: TV2

A négy párból három marad

Aurelio és Nótár Mary mellett vasárnap este fellép még Hegyes Berci és Mihályfi Luca, Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence, valamint Radics Gigi és Visváder Tamás. Ez lesz az elődöntő, ahonnan már csak három pár mehet tovább a május 11-ei döntőbe, ahol eldől, ki nyeri idén a Nagy Duettet.

A Nagy Duett napi győztesei lettek

Múlt vasárnap a legtöbb pontot, mindkét előadására 40-40 maximum pontot Aurelio és Nótár Mary kapta. Így ők nyerték el a napi győztes címet. Először a Kicsi, gyere velem rózsát szedni című dalt adták elő. Majd a második körben Nótár Mary Csiga Biga című dalával alakítottak óriásit. A dupla siker kapcsán a TV2 Backstage-ben Aurelio és Nótár Mary elárulta, ők maguk is meglepődtek, nem számítottak rá, de nagyon boldogak. Álmodoztak róla, hogy egyszer nekik is összejön a maximum pontszám. Most sikerült. Aurelio hozzátette: olyan boldog, hogy legszívesebben minden szavazót, nézőt magához ölelné örömében.

Mindennap átélheti a csodát

A bajai rosszfiú őszintén elmondta: nagyon éli a műsort, imádja minden pillanatát. Kivételes szerencsének éli meg, hogy Nótár Mary a párja, vele dolgozhat. Minden nap a próbákon hallhatja énekelni, hallhatja premier plánban a gyönyörű hangját. Ezért mások fizetnének, ő meg minden nap részesülhet ebben a csodában.

A kemény mag maradt

A napi győztes cím elnyerése kapcsán Nótár Mary megjegyezte: természetesen eljátszadozik az ember a gondolattól, de jó lenne napi győztesnek lenni. Most már azonban mindenki jó. Nagyon-nagyon erős a felhozatal, a kemény mag maradt, és mindenki megérdemli ezt a címet. Mindegyik pár szívvel-lélekkel azon van, hogy tényleg a lehető legjobbat nyújtsa.

A 8. élő adás, az elődöntő vasárnap 20 órakor kezdődik a TV2-n.