Már a döntőbe jutás a tét, Aurelio így látja az esélyeiket

Vasárnap 20 órától látható A Nagy Duett, melyben még négy sztárpár lép zsűri elé. Aurelio és Nótár Mary mellett vasárnap este fellép még Hegyes Berci és Mihályfi Luca, Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence, valamint Radics Gigi és Visváder Tamás.

A Nagy Duett egyik nagy esélyese Aurelio és Nótár Mary

Fotó: TV2

Ki nyeri meg A Nagy Duettet?

Ahogyan már az előző hetekben megszokhattuk, a TV2 Play platformon az élő adás előtt egy-két nappal minden pár válaszol a közönség kérdéseire. Aurelio és Nótár Mary ezúttal az esélyeket latolgatták. Az biztos, mindenki csalódott lenne, ha a döntőbe nem menetelhetne.

Aurelio szerint Maryvel rengeteg munkát fektetnek ebbe a műsorba, ezért határozottan esélyesek lehetnek a győzelemre. Bár megjegyezték valójában, valamennyien jók és ugyanúgy esélyesek. De Aurelio szerint Mary-nek van a legnehezebb dolga, miatta, hiszen vele többet kell gyakorolni, több türelem kell hozzá.

Aurelio és Nótár Mary győzelmi kilátásai egyáltalán nem tűnik hihetetlennek, hiszen az elmúlt hét élő adás során bebizonyosodott a zsűri és a közönség is imádja őket. Nem is ok nélkül, Aurelio és Nótár Mary mindent megtesz a szórakoztatásért.