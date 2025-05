Nótár Mary nem engedi el Aurelio kezét, nagy dobásra készülnek

A Nagy Duett egyik nagy kedvence volt mindvégig Aurelio és Nótár Mary párosa. Míg az énekesnő gyönyörűen énekel, addig a bajai rosszfiú inkább csak szórakoztat, hiszen a hangja leginkább hamis. Ez azonban nem akadály, hiszen a showműsor célja a szórakoztatás. A sztárpár ebben pedig élen jár.

A Nagy Duett 8. élő adásában is odatette magát Aurélio és Nótár Mary

Fotó: TV2

Már a döntőig jutottak

Aurelio és Nótár Mary hétről-hétre kiváló produkciókat ad elő. Egészen a döntőig meneteltek, hiszen ott vannak a legjobb három között. Sőt a 7. élő műsorban adásgyőztesek is lettek, a maximum 80 pontot elérve. A döntő május 11-én lesz. Ennek kapcsán Nótár Mary a Borsonline portálnak mesélt a közös munkájukról.

A Nagy Duettben Aurelio szívvel-lélekkel próbál

Nótár Mary elmondta: Aurelio nagyon sokat fejlődött a kezdetekhez képest. Őszintén elárulta: az elején nem gondolta volna, hogy ennyire kitartó lesz az egykori Való Világ-sztár, inkább arra tippelt, hogy félvállról veszi az egészet. Ezzel szemben azonban Aurelio mindent belead, szívvel-lélekkel csinálja, még telefonon is gyakorolnak. Mary örül, hogy bizalmat szavazott neki, egy fantasztikus embert ismert meg személyében, aki maximálisan odateszi magát. A hét napból négyet végigpróbálnak – olvasható a Borsonline cikkében.

A rap jól megy neki

Nótár Mary azt is elárulta: közös tervük van a műsor után. Közös fellépésekben is gondolkoznak, már van egy meghívásuk. Egy közös projektet is szeretnének megvalósítani. És az is lehet, hogy Aurelio rapkarrierje beindul, mert bár az énekelés nem az ő műfaja, de rappelni elég jól tud.