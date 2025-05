Visszatértek a kincsvadászok, Bács-Kiskun ritkaságaira is fenik a fogukat – videóval

Újra képernyőn a Kincsvadászok: a TV2 közkedvelt műkincsvadász műsora harmadik évadával tért vissza. Az eddigi évadokhoz hasonlóan olvasóink idén is első kézből értesülhetnek a Bács-Kiskun megyéhez kötődő eladókról, értékes tárgyakról, különleges történetekről és ritkaságokról. A műsor nemcsak szórakoztat, de egyben értéket is közvetít: megmutatja, hogy a hétköznapi emberek padlásán, fiókjaiban akár komoly műtárgyak is lapulhatnak.

A Kincsvadászok csapata

Fotó: Kincsvadászok

Kincsvadászok és történetek Bács-Kiskun megyéből

A korábbi évadokban több Bács-Kiskun megyei gyűjtő is szerepelt a műsorban, akik nemcsak történeteikkel, hanem akár több százezer forint értékű eladásaikkal is lenyűgözték a nézőket. A harmadik évadban is számíthatunk olyan különleges tárgyakra, amelyek valamilyen módon a megyéhez köthetők — legyen szó egy régi családi ereklyéről vagy egy alig ismert népművészeti darabról.

A siker titka: szórakozás és tanulás kéz a kézben

A TV2 Mokka című reggeli műsorában nemrég vendégeskedett Molnár Viktor műkereskedő és Megyesi Balázs műtárgyszakértő, a Kincsvadászok állandó szereplői. Molnár szerint a műsor sikerének kulcsa az, hogy egyszerre szórakoztató és edukatív. A spontán tanulás élménye az, ami igazán megfogja a nézőt. Nem kell lexikont lapozgatni, elég leülni, és máris tanulhatunk valami érdekeset.

Megyesi Balázs pedig a műsor hangulatát emelte ki: „Ez egy kedves műsor. Ma a világunkban annyira szélsőséges hírek vannak, és az egy megnyugtató dolog, hogy nálunk biztosan nem fog történni probléma.”

Kincsek, amik generációkat kötnek össze

A Kincsvadászok nem csupán műtárgyakról szól, hanem az azokhoz kapcsolódó emberi történetekről is. Gyakran fordul elő, hogy egy-egy tárgy a gyerekkorból ismerős emlékeket idéz fel az idősebbekben, míg a fiatalabb generáció számára érdekes történelmi információkat rejt. Ez a közös élmény, a generációk közötti kapocs is hozzájárul a műsor népszerűségéhez.