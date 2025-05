Jól megpakolta a Ferrarit, ajándékok sokaságával érkezett egy anyaotthonba az üzletember – videóval

Jákob Zoli hartai származású üzletember ismét bebizonyította, hogy aranyból van a szíve.

Jákob Zoli ezúttal egy anyaotthon lakóinak okozott nagy meglepetést

Fotó: TV2

Jákob Zoli mindig gondol másokra is

Anyák napja alkalmából 200 szál rózsát vásárolt egy virágboltból ezzel is mosolyt csalva az eladók arcára, akit szintén megajándékozott egy szál virággal. Ezután egy játékboltba is elment ahonnan nagy szatyrokkal jött ki. Jákob Zoli egy anyaotthonba látogatott, ahol minden édesanyát felköszöntött egy szál virággal, a gyerekeknek pedig rengeteg játékot vitt. Ám még ezután sem állt meg a körmös király, egy bevásárlóközpontban is osztogatott virágokat a hölgyeknek.

Nincs annyi virág a világon, amennyit az anyukák megérdemelnének! Köszönjük nektek, hogy világra hoztatok és felneveltetek bennünket! – olvasható a videó alatt.