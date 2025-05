Elképesztő formában van az 50 éves magyar énekesnő – videóval

Bács-Kiskun vármegyében is sok településen könnyű zenei koncertekkel fűszerezték meg a majálist. Kiskunfélegyházán az egész napos program zárásaként a Groovehouse duó lépett színpadra.

A Groovehouse énekesnője, Judy bombaformában lépett a közönség elé

Fotó: Móricz István / Bors

Egy TikTok-videó is őrzi a koncert emlékét, az együttes egyik legnagyobb slágerével (Hol vagy nagy szerelem?) is megörvendeztette a közönséget. Sokakat meglephetett, hogy a 2000-es évek sztárjai, Zsolti és Judy ma is milyen jól bírják a tempót. A felvételt nézve, aligha mondaná meg bárki is az énekesnőről, hogy már 50 éves. Bomba formában énekelt a színpadon.

Hogy indult a Groovehouse története?

Az 1997-ben startolt Groovehouse eredetileg technozenét játszó fiú duó (Bogár Miklós, Kárpáti Zsolt) volt. Judy 1998-ban csatlakozott a formációhoz, és a Groovehouse Judy és Zsolt duójaként az új évezred egyik legsikeresebb magyar együttese lett. Olyan slágerek fűződnek a nevükhöz, mint a Hajnal, a Vándor, a Ha újra látom, az Ébredj mellettem és a Szavakon túl.

Tragédia és újjászületés

1998 decemberében, nem sokkal Judy csatlakozása után, a zenekar súlyos autóbalesetet szenvedett. Judy állapota volt a legkritikusabb: arca teljesen összeroncsolódott, több csontja eltört, és számos belső sérülést szenvedett. Az orvosok hónapokig küzdöttek az életéért, végül sikerült megmenteniük. Az ezt követő években Judy közel 30 plasztikai műtéten esett át, hogy helyreállítsák arcvonásait.

A baleset után Judy visszatért a zenéhez, és a Groovehouse azóta is koncertezik országszerte.