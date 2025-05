Exkluzív: Balázs Pali elárult egy nagy titkot fellépése előtt, ennek örülni fognak a lajosmizseiek

A romantikus dalok hazai nagykövetével idei turnéjának mintegy 50 állomásán, köztük most Bács-Kiskun vármegyében is találkozhatnak a rajongók. Balázs Pali Lajosmizsén koncertezik szombaton az idén 14. alkalommal megrendezett Szamócás Vásári Forgatag estéjén. Az énekest az Egymás szívében nevet viselő koncertsorozatról és arról kérdeztük, hogyan készül fel rá. Az interjú végén egy hatalmas meglepetést is elárult az olvasóinknak.

Jártál már korábban Lajosmizsén?

– A 2000-es évek elején voltam ott a művelődési házban, lassan negyed évszázada utoljára. Fontos nekem a város, nagyon jó élmények és érzések kötnek hozzá, úgyhogy öröm lesz visszatérni.

Mit is takar pontosan az Egymás szívében koncertsorozat?

– A turné során, mely május 3-án Sándorfalván indult, országszerte 50 állomáson koncertezünk a négytagú zenekarommal. És nem csak a határokon belül, Felvidékre és Erdélybe is látogatunk. A koncerteket 100 percesre terveztük, de többször előfordult, hogy akár 115 percig is eltartott a sok taps miatt. Az elmúlt 28 év 20 lemezéből választottunk energikus, dinamikus, romantikus slágereket.

Mit jelent neked az Egymás szívében 2025-ben?

– A kifejezés számomra nagyon sokat jelent, ugyanis engem a közönség emelt fel és a szeretete vitt tovább. A hallgatóság a szívébe zárt, én pedig őket az enyémbe. A 2019-es arculatváltás előtt és után is támogattak, én pedig ezért igyekszem túlszárnyalni az elvárásaikat. A mai rohanó világban ez a kötelék egy igazán fontos érték és támpont a számomra.

Hogyan készülsz fel a koncertre?

– 12-en vagyunk a stábban, és szívügyem a saját és kollégáim lelki állapota. Főleg koncert előtt igyekszem többet beszélni velük, azt a hozzáállást erősíteni, hogy szeressük és tiszteljük egymást. Egyébként a mindennapjaim és az életmódom is a felkészülés része, igyekszem mindent fegyelmezetten, tudatosan megtervezni. Figyelek az étkezésre, nem dohányzok és nem is iszok. A rendszeresen sport, főleg a reggeli futás testi-lelki nyugalmat ad számomra, de 2-3 csapatban például focizok is szívesen. A meccsen való pezsgés, felfokozott várakozás, amikor kizökken az ember a normál életből és a madarak is másképp csiripelnek – és ezt az érzést is át akarom adni a közönségnek.