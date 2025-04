Kitálalt a sztárpár, egyetlen dolog mentette meg Tápai Szabináék házasságát

A népszerű sportolópáros, Tápai Szabina és Kucsera Gábor kapcsolata korábban komoly válságon ment keresztül, 2023-ban külön is költöztek, és nyíltan vállalták, hogy egy ideig külön utakon járnak. Mostanra azonban úgy tűnik, sikerült átvészelniük a nehézségeket, és újra egymás mellett állnak – nemcsak családként, hanem házaspárként is.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor őszintén beszélt, hogyan mentették meg a házasságukat

Tápai Szabina és Kucsera Gábor is rengeteget változott

Kucsera Gábor elárulta: kapcsolatuk rendeződésében a hitnek kiemelt szerepe volt. Elmondása szerint az elmúlt évben mindketten elmélyültek a vallásban, és ennek köszönhetően más szemszögből kezdtek tekinteni a közös életükre, illetve a házasságukra. A sportoló arról is beszélt, hogy korábban voltak hibái, és ezeket nem söpri a szőnyeg alá, de most már a vallás, a hit és az új alapokon működő kapcsolat segít neki abban, hogy jobb férj és apa legyen – írja az Index.

Tápai Szabina szintén azt hangsúlyozta, hogy a kapcsolat újraépítése nem ment egyik napról a másikra, de az eltelt idő alatt mindketten rengeteget tanultak saját magukról és egymásról is. A közös hit és a rendszeres beszélgetések, imádságok erősítették meg bennük azt, hogy érdemes újra közösen folytatni.

A pár jelenleg együtt neveli három gyermekét, és elmondásuk szerint most először érzik azt, hogy valóban egy irányba tartanak – nemcsak a mindennapokban, hanem lelkileg is. Gábor úgy fogalmazott: ma már másként tekint a házasság szentségére, mint korábban, és ezt a változást is nagy részben a hitnek köszönheti.