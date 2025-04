Luxus és exkluzivitás négy keréken, rendkívül ritka Lamborghini tűnt fel Kecskemét utcáin – videóval

Ez a luxusjárgány nemcsak megjelenésében, hanem teljesítményében is kiemelkedik. A kecskeméti utcákon feltűnő fekete Lamborghiniről az Epixk TikTok-oldalon találtunk izgalmas videót.

Egy Lamborghini tűnt fel Kecskemét utcáin

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Miért olyan különleges ez a Lamborghini?

Motor és teljesítmény: A Lamborghini modellek híresek erőteljes motorjaikról. Például az Aventador SVJ modell 6,5 literes V12-es motorral rendelkezik, amely 770 lóerős teljesítményt nyújt, és mindössze 2,8 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra.

Exkluzivitás: A Lamborghini Aventador SVJ Roadster modellből mindössze 800 darabot gyártottak világszerte, így rendkívül ritka és keresett járműnek számít.

Ár: Az ilyen típusú Lamborghini modellek ára elérheti a 200 millió forintot is, különösen, ha figyelembe vesszük az egyedi felszereltséget és a limitált szériát.

Hírességek és Lamborghinik

A Lamborghini nemcsak a luxus és a teljesítmény szimbóluma, hanem számos híresség kedvenc márkája is:

David Beckham: A korábbi futballsztár és divatikon is birtokolt már Lamborghini Gallardo modellt, amelyet a Real Madridban töltött ideje alatt vezetett.

Elettra Lamborghini: Az olasz énekesnő és televíziós személyiség, aki egyben Ferruccio Lamborghini, a márka alapítójának unokája, szintén gyakran mutatkozik a márka különböző modelljeiben.

Korábban is feltűnt már luxusautó Kecskeméten

Nem ez az első alkalom, hogy Kecskemét utcáin luxusautót láthatunk. Korábban egy Porsche 911 Carrera 4S modell tűnt fel a városban, amely szintén nagy figyelmet keltett. A Porsche 911 Carrera 4S ára Magyarországon jelentősen változhat az évjárat, futásteljesítmény és felszereltség függvényében, de akár 70 millió forintot is elérhet.

Jákob Zoli Ferrarija is nagy visszhangot keltett

Hétvégén mi is beszámoltunk róla, hogy Jákob Zoli tűzpiros Ferrari SUV-ja keltett nagy visszhangot Békéscsabán. A hartai származású milliárdos nagy rajongója a luxusautóknak. Őt is komolyan érdekelte egy Lamborghini modell, azonban az autóról végül lemondott, és nem is akárkihez került végül a luxusjárgány.